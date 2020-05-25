"Ждем решения": Криклий рассказал, когда "Укрзализныця" возобновит продажу билетов

Ранее министр заявлял, что «Укрзализныця» готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

Укрзализныця возобновит продажу билетов на поезда после соответствующего решения всех областей.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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«Укрзализныця" начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!», – написал министр.

Ранее министр заявлял, что «Укрзализныця» готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал", – отмечал Криклий во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский".

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