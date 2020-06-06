Польша продлила запрет на международные авиаперевозки
Совет министров Польши продлил запрет на международные авиаперевозки, введенный из-за эпидемии COVID-19, до 16 июня 2020 года.
Об этом сообщает PAP, передает Громадське.
"Из-за эпидемии в Республике Польша необходимо продлить период запрета воздушного движения международных рейсов. В связи с планирующимся снятием ограничений на пересечение границ Польши запрет будет продлен до 16 июня 2020 года", - говорится в тексте постановления.
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В то же время министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский подписал поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска.
Поправка к регламенту расширяет категории лиц, имеющих право на въезд на территорию Республики Польша во время карантина.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина рассчитывает на возобновление регулярного пассажирского международного авиасообщения в течение июля-августа 2020 года.
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