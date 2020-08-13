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Плюс четыре страны: в МИД назвали, куда могут поехать украинские туристы

11:57, 13 августа 2020
Новости туризма
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По состоянию на 13 августа для украинцев открыты 42 страны / фото REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время, за неделю, их количество увеличилось на 4. Добавились Республика Армения - туда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции. И, откровенно говоря, три мало популярных среди украинцев, но должен их вспомнить, это такие страны, как Буркина-Фасо, Того и Чад", - сказал Кулеба.

Какие страны открыли границы для украинцев ранее

  • 21 июля Кулеба заявил, что для украинцев границы открыли 39 стран. Среди них - Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико и островная страна Сент-Люсия, расположенная в Карибском море.
  • Еще границы для украинцев открыли Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания , Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан.
  • 31 июля Кулеба сообщил, что Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов.
  • Страны ЕС до сих пор остаются закрытыми для украинцев - во время последнего пересмотра 7 августа 2020 года Украину опять не добавили в список "безопасных" стран. Попасть в Европу могут только отдельные категории граждан Украины.

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Автор: Виталий Саенко

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