Плюс четыре страны: в МИД назвали, куда могут поехать украинские туристы

За неделю количество открытых для украинцев стран увеличилось на четыре.

По состоянию на сегодня, 13 августа 2020 года, уже 42 страны мира открыли свои границы для граждан Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время, за неделю, их количество увеличилось на 4. Добавились Республика Армения - туда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции. И, откровенно говоря, три мало популярных среди украинцев, но должен их вспомнить, это такие страны, как Буркина-Фасо, Того и Чад", - сказал Кулеба.

Какие страны открыли границы для украинцев ранее

21 июля Кулеба заявил, что для украинцев границы открыли 39 стран. Среди них - Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико и островная страна Сент-Люсия, расположенная в Карибском море.

Еще границы для украинцев открыли Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания , Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан.

31 июля Кулеба сообщил, что Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов.

Страны ЕС до сих пор остаются закрытыми для украинцев - во время последнего пересмотра 7 августа 2020 года Украину опять не добавили в список "безопасных" стран. Попасть в Европу могут только отдельные категории граждан Украины.

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Автор: Виталий Саенко