Из Киева поезд будет отправляться 5 и 8 марта, из Харькова - 6 и 9 марта.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) к 8 Марта назначила дополнительный поезд «Интерсити+» сообщением Киев - Харьков - Киев.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Для обеспечения перевозки пассажиров во время первых весенних выходных в направлении Миргорода, Полтавы и Харькова «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд «Интерсити+» сообщением Киев - Харьков - Киев с отправлением из Киева 5 и 8 марта, из Харькова - 6 и 9 марта», - сказано в сообщении.

В частности, поезд №720 Киев - Харьков отправится из Киева в 18:30 и прибудет в Харьков в 23:39, а в обратном направлении поезд №719 Харьков - Киев отправится из Харькова в 5:54 и прибудет в Киев в 11:11.

Поезд останавливается на станциях «Дарница», «Борисполь», «Гребенка», «Лубны», «Ромодан», «Миргород» и «Полтава-Киевская».

Отмечается, что на этом маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.

Дополнительные поезда к 8 Марта

Ранее компания «Укрзализныця» сообщила о запуске к 8 Марта восьми дополнительных поездов, из которых пять будут курсировать в карпатском направлении. Поезд «Интерсити+» станет девятым дополнительным поездом к весеннему празднику.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец