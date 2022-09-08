Это касается тех россиян, которые въезжают в Эстонию из-за пределов внешних границ ЕС и имеют шенгенские визы.

Четыре страны-члена Европейского союза, а именно Эстония, Литва, Латвия и Польша, закроют въезд для граждан России с 19 сентября.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, россиян в эти страны не будут пускать с шенгенскими визами, выданными также и другими государствами ЕС.

"Эстония имеет политическую волю, которую она реализует в правовом поле. В ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые въезжают из-за пределов внешних границ ЕС и имеют шенгенские визы независимо от того, какими странами они были выданы", - сказал Рейнсалу.

Он добавил, что такой же запрет введут еще три государства - Литва, Латвия и Польша.

"Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады", - сказал Рейнсалу.

Как сообщал УНИАН, ранее Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке соглашения об упрощении визового режима с Россией. ЕК ожидает утверждения Советом ЕС этого решения в течение недели. Если это произойдет в короткие сроки, то уже с понедельника, 12 сентября, заработает новый визовый режим.

Напомним, после объявления 31 августа решения об отмене упрощенного визового режима ЕС для россиян, Эстония, Латвия, Литва и Польша заявили о планах на национальном уровне запретить выдачу виз россиянам и ограничить въезд гражданам РФ с визами ЕС. Для этого они намерены выработать единое решение.

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