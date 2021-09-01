Новые правила вступили в силу 1 сентября.

Власти Финляндии с 1 сентября ослабляют требования для туристов, но не для всех. Новые правила коснуться только тех, кто приезжает из стран, которые не относятся к группе риска.

Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии.

Туристы, прибывшие из "зеленых" стран и регионов, не должны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о полном курсе вакцинации. Кроме того, им не надо повторно делать тест на COVID-19 в течение 72-120 часов после прибытия.

К таким странам и регионов относятся Гонконг, Китай, Макао, Мальта, Тайвань, Венгрия, Новая Зеландия, Польша, Ватикан, а также некоторые районы Норвегии и Швеции.

Читайте такжеЛатвия признала выданные COVID-сертификаты в "Дии"В то же время туристы из других стран и районов должны предъявить свидетельство о выздоровлении от COVID-19 в течение последнего полугода, подтверждение о полной вакцинации или отрицательный тест на COVID-19, сделанный до прибытия в страну.

Новые правила будут действовать до 15 октября. Перечень стран и районов и будут меняться каждые две недели в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины перечислили все страны Европы, открытые для путешествий украинцев.

Автор: Анастасия Горбачева