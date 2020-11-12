Из нововведений - условия перевозки ручной клади теперь полностью регулируются авиакомпаниями.

Госавиаслужба объявила о вступлении в силу обновленных правил перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом.

Читайте такжеМАУ запускает рейс из Киева в лондонский аэропорт "Хитроу"Изменения начали действовать с 3 ноября 2020 года, когда их опубликовали в Официальном вестнике Украины №86. Они зафиксированы в приказе регулятора №1126 от 14 августа 2020 года.

Как сообщает avianews.com, в основном они направлены на расширение прав авиакомпаний, однако в некоторых случаях могут помочь и пассажирам.

Регистрация и посадка на рейс

Для авиакомпаний сняли ограничение на установление времени окончания регистрации и посадки. Теперь эта процедура полностью регулируется их внутренними правилами. Раньше регистрацию можно было закрыть за 45 минут до вылета, посадку - за 15 минут до вылета.

При регистрации на рейс можно использовать документы в электронном виде. Таким образом, в законодательстве теперь разрешено использование приложения «Дія».

Ручная кладь

Авиакомпании освободили от необходимости прикреплять бирку «в кабину», «ручная кладь», «Approved Cabin Baggage», которая размещалась на предметах, перевозимых в салоне самолета.

Из правил убрали обязательное для авиакомпаний требование перевозить бесплатно в салоне самолета женские или мужские сумки, папку для бумаг, верхнюю одежду, жакет, зонт или трость, печатные издания для чтения в полете.

Условия перевозки ручной клади теперь полностью регулируются авиакомпаниями. Исключение сделали для детского питания, детской дорожной люльки для младенцев до 1 года, детской коляски, костылей, инвалидной коляски, которые по-прежнему есть в списке разрешенных к перевозке сверх нормы.

Перевозка животных

Госавиаслужба убрала ограничение, согласно которому в салоне самолета могли перевозиться небольшие животные весом до 8 кг с учетом переноски. Теперь разрешенный вес регулирует авиакомпания. По факту данный пункт легализует текущее положение вещей, когда ряд авиакомпаний допускают в салон более тяжелых питомцев. Например, МАУ и SkyUp подняли разрешенный вес животных с 8 до 10 кг в 2020 году.

Бесплатное перебронирование при потере стыковки

Предыдущая версия правил предусматривала возможность бесплатного перебронирования билета при срыве стыковки, даже если перевозка оформлена разными бронированиями.

Теперь этот пункт исключен из правил. Однако де-факто большинство авиакомпаний обеспечивали гарантию стыковки только при оформлении перевозки единым билетом.

Отмена рейса

Госавиаслужба приравняла задержку рейса более чем на 48 часов к его отмене.

При этом теперь отменой не считается изменение аэродрома вылета или прилета в границах одной административно-территориальной единицы.

Рейс также считается выполненным в случае передачи его исполнения другому авиаперевозчику, который обеспечивает перевозку всех пассажиров переданного рейса специально организованным рейсом.

Лимит компенсации

Госавиаслужба подняла лимит компенсации при задержке рейса с 4694 до 5346 специальных прав заимствований (около $7,6 тыс.). В случае утери или повреждения багажа этот лимит увеличен с 1131 до 1288 специальных прав заимствований (около $1,8 тыс.).

Однако для пассажиров получить максимальную компенсацию практически нереально. Для этого необходимо предъявить документальные подтверждения понесенных потерь.

Например, если из багажа пропал ноутбук, или техника была повреждена, необходимо предъявить чек на покупку. При этом авиаперевозчик может выплатить компенсацию с учетом амортизации.

Некоторые украинские авиакомпании могут выплачивать компенсации из расчета $20 за 1 кг багажа вне зависимости от стоимости вещей.

Использование посредников

Новыми правилами Госавиаслужба усложнила работу посредников, которые помогают пассажирам в получении компенсаций от авиакомпаний.

Теперь на запрос уполномоченного органа по вопросам гражданской авиации такие посредники должны предъявлять оригинал документов, которые подтверждают полномочия, в том числе копию удостоверения личности пассажира.

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Автор: УНИАН