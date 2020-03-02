В "Борисполе" эвакуировали один из терминалов из-за подозрительного предмета

После проверки терминал возобновил свою работу.

В столичном аэропорту "Борисполь" сегодня днем пришлось эвакуировать терминал F из-за обнаружения предмета, который мог представлять опасность.

Об этом рассказал один из пассажиров аэропорта, пишет портал avianews.com.

Как отмечается, после к аэровокзальному комплексу подъехали машины полиции. Пассажирам сообщили, что находку обнаружили на входе в терминал во время первого контроля на авиационную безопасность.

В пресс-службе аэропорта подтвердили данную информацию, отметив, что подозрение не подтвердилось. После проверки терминал F возобновил работу.

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"Сейчас на входе во все терминалы аэропорта Борисполь проводится контроль всех входящих людей с использованием рамок металлодетекторов и интроскопов для ручной клади и багажа", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, в столичных аэропортах "Жуляны" и "Борисполь" установят аппараты с тест-системами для выявления пассажиров с симптомами коронавируса.

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