Экскурсии в подземелье и иллюминация в историческом центре: что Луцк готовит туристам в этом году

В 2020 году городские власти Луцка планируют открыть для туристов подземелье бывшего коллегиума и монастыря иезуитов.

Луцк объявил об амбициозных планах на летний туристический сезон 2020 года.

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Об этом сообщает Travel Press Club на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, в частности, городские власти Луцка планируют открыть для туристов подземелье бывшего коллегиума и монастыря иезуитов. Во-вторых, в столице Волыни установят современную подсветку известных туристических объектов - Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла, Лютеранской кирхи и исторического центра города.

Не забыли и о знаменитом доме луцкого скульптора Голованя - возле него установят полноценный причал, а также будет капитально рекоструйована улица Драгоманова, которая ведет к дому скульптора.

Кроме того, в Луцке может появиться полноценная набережная после реконструкции дамбы реки Стырь и установки там современного освещения.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ране о своих туристических планах на 2020 год рассказал Дрогобыч (Львовская область).

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