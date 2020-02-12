В Дрогобыче турсезон откроют с новой площадью и колбасным фестивалем

Реконструкция центральной площади Дрогобыча за счет Государственного фонда регионального развития продолжалась два с половиной года.

Обновленную площадь Рынок торжественно откроют в Дрогобыче 10 мая по случаю официального старта городского туристического сезона 2020 года.

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Как сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета, запланированное мероприятие предполагает немало событий. "В этот день на площади планируют провести театрализованное действо при участии солеваров и чумаков, вспоминая историю солеварения в Дрогобыче. Также планируют масштабное беговое событие Drohobych Half Marathon, походку беременных дам, детскую программу. По случаю начала Туристического сезона состоится и открытие фестиваля "Заколбасим Дрогобыч", посвященного дрогобычской колбасе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сцене будут выступать местные группы, а также львовский кавер-бэнд Wszystko. Завершит праздничную программу огненное шоу от молодежного театра "Глория".

Реконструкция центральной площади Дрогобыча началась в сентябре 2017 года. Общая стоимость всех работ тогда была оценена в почти 27 млн грн, преимущественно за счет Государственного фонда регионального развития.

Было запланировано мощение площади новой брусчаткой, обустройство фонтана, системы уличного освещения, обустройство зон отдыха, размещение скамеек, высадка декоративных деревьев и растений, озеленение.

К слову, о том, что следует посмотреть в Дрогобыче, читайте в нашем предыдущем материале.

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