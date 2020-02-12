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В Дрогобыче турсезон откроют с новой площадью и колбасным фестивалем

12:58, 12 февраля 2020
Новости туризма
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Херсон готовится к туристическому сезону \ Фото Марина Григоренко

Обновленную площадь Рынок торжественно откроют в Дрогобыче 10 мая по случаю официального старта городского туристического сезона 2020 года.

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Как сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета, запланированное мероприятие предполагает немало событий. "В этот день на площади планируют провести театрализованное действо при участии солеваров и чумаков, вспоминая историю солеварения в Дрогобыче. Также планируют масштабное беговое событие Drohobych Half Marathon, походку беременных дам, детскую программу. По случаю начала Туристического сезона состоится и открытие фестиваля "Заколбасим Дрогобыч", посвященного дрогобычской колбасе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сцене будут выступать местные группы, а также львовский кавер-бэнд Wszystko. Завершит праздничную программу огненное шоу от молодежного театра "Глория".

Реконструкция центральной площади Дрогобыча началась в сентябре 2017 года. Общая стоимость всех работ тогда была оценена в почти 27 млн грн, преимущественно за счет Государственного фонда регионального развития.

Было запланировано мощение площади новой брусчаткой, обустройство фонтана, системы уличного освещения, обустройство зон отдыха, размещение скамеек, высадка декоративных деревьев и растений, озеленение.

Вид с башни ратуши Дрогобыча
Вид с башни ратуши Дрогобыча /  © Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
Вид на дрогобычскую ратушу
Вид на дрогобычскую ратушу /  © Фото Марина Григоренко
Туристический центр расположен в здании ратуши Дрогобыча
Туристический центр расположен в здании ратуши Дрогобыча /  © Фото Марина Григоренко
Вид на часовую башню ратуши Дрогобыча
Вид на часовую башню ратуши Дрогобыча /  © Фото Марина Григоренко
Площадь возле ратуши Дрогобыча
Площадь возле ратуши Дрогобыча /  © Фото Марина Григоренко
Улица Ивана Мазепы рядом с ратушей Дрогобыча
Улица Ивана Мазепы рядом с ратушей Дрогобыча /  © Фото Марина Григоренко
К сожалению, много зданий в Дрогобыче нуждаются в реставрации
К сожалению, много зданий в Дрогобыче нуждаются в реставрации /  © Фото Марина Григоренко
Костел святого Варфоломея в Дрогобыче
Костел святого Варфоломея в Дрогобыче /  © Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
Вилла Бьянки, где ныне расположена художественная галерея Дрогобыча
Вилла Бьянки, где ныне расположена художественная галерея Дрогобыча /  © Фото Марина Григоренко
Здание школы №3 в Дрогобыче
Здание школы №3 в Дрогобыче /  © Фото Марина Григоренко
Церковь Петра и Павла в Дрогобыче
Церковь Петра и Павла в Дрогобыче /  © Фото Марина Григоренко
Здание института физики и математики Дрогобычского педуниверситета
Здание института физики и математики Дрогобычского педуниверситета /  © Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
Хорольная синагога Дрогобыча
Хорольная синагога Дрогобыча /  © Фото Марина Григоренко
Церковь Успения Пресвятой Богородицы с нижним храмом святого Андрея Первозванного УАПЦ
Церковь Успения Пресвятой Богородицы с нижним храмом святого Андрея Первозванного УАПЦ /  © Фото Марина Григоренко
Сквер перед Церковью Успения Пресвятой Богородицы в Дрогобыче
Сквер перед Церковью Успения Пресвятой Богородицы в Дрогобыче /  © Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко

К слову, о том, что следует посмотреть в Дрогобыче, читайте в нашем предыдущем материале.

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