"Интерсити" между Киевом и Тернополем будет курсировать ежедневно

Поезд обеспечит удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты.

"Укрзализныця" увеличивает периодичность курсирования скоростного поезда Интерсити № 747 Киев – Тернополь. С 23 января он курсирует ежедневно, а не через день.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Отмечается, что сейчас завершается согласование графика курсирования поезда на даты после 23 января.

"Скоростной поезд Интерсити № 747 отправляется из Киева в 16:41 и прибывает в Тернополь в 22:42. В обратном направлении из Тернополя он отправляется в 04:04 и прибывает в Киев в 10:03. Остановки предусмотрены на станциях Волочиск, Хмельницкий, Деражня, Гнивань, Винница, Калиновка-1 и Казатин", – говорится в сообщении.

В компании добавляют, что такие изменения позволят значительно улучшить сообщение Тернополя со столицей, также поезд обеспечит удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты.