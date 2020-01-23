С весны Belavia увеличит количество рейсов из Харькова в Минск
12:11, 23 января 2020Новости туризма
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Из Харькова в Минск будет осуществляться 7 рейсов в неделю.
Дополнительные рейсы будут введены с конца апреля / Фото: Belavia - Belarusian Airlines /Facebook
Белорусская авиакомпания Belavia с 30 апреля 2020 года увеличивает частоту выполнения прямых рейсов из Харькова в Минск с пяти до семи в неделю.
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Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Харьков" сообщает БизнесЦензор.
"Авиакомпания Belavia - Belarusian Airlines с 30.04.2020 увеличивает частоту выполнения прямых рейсов в столицу Республики Беларусь с пяти до семи в неделю", - сообщат аэропорт.
Вылеты будут проходить в понедельник, вторник, среду, пятницу и суббота. С 30 апреля – ежедневно. Стоимость: от $80, время полёта: 1 час 12 минут
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