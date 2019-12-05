Париж "стоит": во Франции сегодня пройдет волна забастовок (фото, видео)

200-километровые пробки в этот день сформировались на въезде в Париж. Да и самим городом передвигаться фактически невозможно: 14 из 16 веток метро не работают вообще.

Лувр откроется позже, а Эйфелева башня просит туристов отложить визиты. В Париже сегодня проходит общенациональная забастовка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

О забастовке жителей столицы Франции сообщили заранее, однако транспортного коллапса избежать не удалось.

Читайте такжеФранция изменила правила восхождения на Монблан

200-километровые пробки в этот день сформировались на въезде в Париж. Да и самим городом передвигаться фактически невозможно: 14 из 16 веток метро не работают вообще. Школы в Париже тоже закрыты.

Акция связана с пенсионной реформой, что заберет у транспортников привилегии раннего выхода на пенсию – 55 лет. Эта реформа коснется работников и других отраслей. Поэтому кульминацией сегодня станет шествие профсоюзов, к которой должны присоединиться тысячи протестующих и, возможно, даже «желтые жилеты».

Если власть не пойдет на уступки, забастовка продлится до конца недели.

Как сообщал УНИАН, за последний месяц число жертв так называемых "бензиновых протестов" в Иране увеличилось как минимум до 208 человек.