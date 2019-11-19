SkyUp возобновит рейсы из Харькова в Париж

Цена авиабилетов с учетом перевозки только ручной клади будет стоить от 2200 грн в одну сторону.

SkyUp возобновит рейсы по маршруту Харьков - Париж с 3 апреля 2020 года.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на перевозчика.

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Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам с апреля до октября из Харькова вылет в 14:10, в обратную сторону - в 17:55. Полеты осуществляются до аэропорта Бове, который расположен в 70 км от французской столицы.

Минимальная цена авиабилетов с учетом перевозки только ручной клади будет стоить от 2200 грн в одну сторону (80 евро) и от 4400 грн в обе стороны (160 евро).

Рейсы Харьков-Париж SkyUp осуществлял с 14 июня по 6 сентября. Сначала они должны были осуществляться дважды в неделю, однако SkyUp сократил частоту до одного рейса в неделю, объяснив это коммерческими причинами.

Напомним, SkyUp анонсировал открытие рейсов до итальянского Бари.