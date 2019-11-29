Украинцы стали чаще ездить на отдых в Турцию

Отмечается, что в Офисе по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине ожидают, что в этом году турпоток из Украины в Турцию пересечет отметку в 1,5 млн человек.

За первые десять месяцев 2019 года Турцию посетили 1 млн 462 тыс. 269 украинцев, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Согласно данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, в октябре 2019 года Турцию посетило 137 тыс. 362 украинских туриста (рост 20,6%).

Отмечается, что за период с января по октябрь 2019 года рост турпотока зафиксирован во всех регионах страны.

«Курорты региона Мугла (Фетхие, Мармарис, Бодрум, Даламан) посетило 200 619 украинцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Самый популярный турецкий курортный регион Анталия принял 795 306 туристов из Украины, что на 12% больше по сравнению с 2018 годом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Офисе по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине ожидают, что в этом году турпоток из Украины в Турцию пересечет отметку в 1,5 млн человек.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла первое место по количеству туристов, посетивших Грузию в 2018 году.