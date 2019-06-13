Латвийская airBaltic запустила распродажу билетов из Украины в города Прибалтики и Скандинавии

В базовую стоимость входит перевозка только ручной клади.

Латвийская авиакомпания airBaltic запустила летнюю распродажу билетов из Украины в города Прибалтики и Скандинавии по цене от 49 евро в одну сторону на прямые рейсы и от 65 евро на стыковочные.

Об этом сообщает avianews.com.

Акционная цена действует для бронирования до 17 июня включительно на прямые рейсы из Киева, Львова, Одессы в Ригу, а также на рейсы в другие города региона с пересадкой в Риге.

Перелет должен быть совершен в период со 2 июля по 27 сентября.

Цены на прямые рейсы в Ригу:

Киев-Рига - от 59 евро в одну сторону;

Львов-Рига - от 49 евро в одну сторону;

Одесса-Рига - от 119 евро в обе стороны.

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Цены на рейсы из Киева с пересадкой в Риге:

Таллинн - от 65 евро в одну сторону;

Копенгаген - от 65 евро в одну сторону;

Стокгольм - от 65 евро в одну сторону;

Гетеборг - от 75 евро в одну сторону;

Вильнюс - от 119 евро в обе стороны;

Хельсинки - от 139 евро в обе стороны;

Лиепая - от 149 евро в обе стороны;

Осло - от 159 евро в обе стороны;

Паланга - от 159 евро в обе стороны.

Цены на рейсы из Львова с пересадкой в Риге:

Вильнюс - от 139 евро в обе стороны;

Таллинн - от 149 евро в обе стороны;

Копенгаген - от 159 евро в обе стороны;

Хельсинки - от 159 евро в обе стороны;

Стокгольм - от 159 евро в обе стороны;

Осло - от 179 евро в обе стороны;

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Цены на рейсы из Киева с пересадкой в Риге:

Копенгаген - от 79 евро в одну сторону;

Стокгольм - от 79 евро в одну сторону;

Вильнюс - от 79 евро в одну сторону;

Хельсинки - от 85 евро в одну сторону;

Лиепая - от 169 евро в обе стороны;

Таллинн - от 169 евро в обе стороны;

Осло - от 179 евро в обе стороны.

В базовую стоимость входит перевозка только ручной клади. Пассажир может бесплатно взять на борт один основной предмет с габаритами до 55x40x23 см и личную вещь с размерами до 40х30х10 см. Общий их вес не должен превышать 8 кг. При оплате специального сбора от 8,99 евро в одну сторону пассажир может увеличить норму перевозки ручной клади на 4 кг до 12 кг.