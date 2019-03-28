Украинский лоукостер SkyUp летом запустит рейсы до Хорватии

Рейсы Киев - Пула будут выполняться по субботам, начиная с 15 июня 2019 года.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines летом запустит рейсы из Киева (Украина) в Пулу (Хорватия).

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Как сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook, SkyUp Airlines будет летать в хорватский город каждую субботу, начиная с 15 июня 2019 года.

Также в авиакомпании сообщают, что стоимость билета в обе стороны без багажа на момент объявления направлению "Киев – Пула – Киев" стартует от 4 336 грн. Дальнейшая цена будет зависеть от наличия билетов.

Пула (на хорватском Pula) – это город-порт на южном побережье Адриатического моря, самый крупный город в южной части полуострова Истрия в Хорватии. У городе очень развита индустрию туризма благодаря мягкому климату, живописному морскому побережью и неиспорченной природе. Кроме того, город известен своими древними традициями виноделия, рыболовства и судостроения.

Со времен Древнего Рима Пула также была административным центром римской провинции Истрия. Отсюда и характерная архитектура города – среди прочего, здесь есть собственный колизей.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее украинский лоукостер SkyUp объявил, что в мае-июне запустит четыре новых рейса из Одессы.