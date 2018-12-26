Огромные скульптуры и инсталляции: Одессу украсили к Рождеству (фото, видео)
11:00, 26 декабря 2018Новости туризма
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Новая партия огромных светящихся инсталляций разместились на пролетах Потемкинской лестнице.
Партия огромных светящихся инсталляций разместились на пролетах Потемкинской лестнице \ culturemeter.od.ua
Центр Одессы традиционно украсили новогодними огнями. Яркие световые инсталляции установили одесские заведения.
Люстры-медузы развесили в Городском саду и там же находится светящаяся надпись "З Різдвом", передает Культурометр.
Здесь появились огромные коробки, перевязанные бантами \ culturemeter.od.ua
Многие праздничные иллюминации уже стали привычны одесситам. Однако новая партия огромных светящихся инсталляций разместились на пролетах Потемкинской лестнице.
Люстры-медузы развесили в Городском саду \ culturemeter.od.ua
Здесь появились огромные коробки, перевязанные бантами. Гигантский мешок с подарками и сладостями. Колпак-арка, под которым охотно фотографируются одесситы и гости города. И, пожалуй, самый популярный объект - это башмак, наполненный "сластями".
На Потемкинской лестнице установили огромную шапку и ботинок, которые якобы потерял Святой Николай
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