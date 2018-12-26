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Огромные скульптуры и инсталляции: Одессу украсили к Рождеству (фото, видео)

11:00, 26 декабря 2018
Новости туризма
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Партия огромных светящихся инсталляций разместились на пролетах Потемкинской лестнице \ culturemeter.od.ua

Люстры-медузы развесили в Городском саду и там же находится светящаяся надпись "З Різдвом", передает Культурометр.

Здесь появились огромные коробки, перевязанные бантами \ culturemeter.od.ua

Многие праздничные иллюминации уже стали привычны одесситам. Однако новая партия огромных светящихся инсталляций разместились на пролетах Потемкинской лестнице.

Люстры-медузы развесили в Городском саду \ culturemeter.od.ua

Здесь появились огромные коробки, перевязанные бантами. Гигантский мешок с подарками и сладостями. Колпак-арка, под которым охотно фотографируются одесситы и гости города. И, пожалуй, самый популярный объект - это башмак, наполненный "сластями".

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Теги: #Одесса#Рождество