Огромные скульптуры и инсталляции: Одессу украсили к Рождеству (фото, видео)

Новая партия огромных светящихся инсталляций разместились на пролетах Потемкинской лестнице.

Центр Одессы традиционно украсили новогодними огнями. Яркие световые инсталляции установили одесские заведения.

Люстры-медузы развесили в Городском саду и там же находится светящаяся надпись "З Різдвом", передает Культурометр.

Многие праздничные иллюминации уже стали привычны одесситам. Однако новая партия огромных светящихся инсталляций разместились на пролетах Потемкинской лестнице.

Здесь появились огромные коробки, перевязанные бантами. Гигантский мешок с подарками и сладостями. Колпак-арка, под которым охотно фотографируются одесситы и гости города. И, пожалуй, самый популярный объект - это башмак, наполненный "сластями".