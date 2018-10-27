Самолет, вылетевший из аэропорта "Одесса" в Дубай, вернулся из-за задымления шасси

Сегодня, 27 октября, самолет, вылетевший из международного аэропорта «Одесса» в Дубаи (ОАЭ), вернулся обратно из-за задымления шасси.

Читайте такжеWizz Air с 28 октября запустит новый рейс из аэропорта "Киев" в Вену

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло во время взлета Boeing сообщения «Одесса-Дубаи».

«К счастью, никто не пострадал. Все пассажиры эвакуированы. Рейс временно задержан», - сообщили в главке.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту задымления пассажирского самолета. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси.

Как сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС в области, сообщение от диспетчера аэропорта о том, что во время взлета возникло задымление в районе шасси самолета Boeing 737-800, поступило около 16.15 в службу спасения «101».

Отмечается, что проведена эвакуация 170 пассажиров в терминал аэропорта.

Пожарно-спасательные подразделения были направлены на место происшествия по повышенному рангу вызова.

«По прибытию на место установлено, что задымление ликвидировано системой автоматического пожаротушения», - сообщили в ГСЧС.