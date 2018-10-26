Самый популярный курорт Филиппин открыли для туристов после полугодового перерыва на восстановление природы (фото)

Тропический остров Боракай закрыли для посещения 26 апреля 2018 года, так как за последние годы многочисленные туристы нанесли серьезный ущерб его природе.

Самый популярный курорт Филиппин остров Боракай 26 октября 2018 года вновь открыли для посещения туристами после шести месяцев перерыва.

Фото первого дня работы Боракая опубликовал фотосервис Reuters.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в начале апреля 2018 года власти Филиппин анонсировали закрытие курорта Боракай для туристов. На такой шаг в стране пошли из-за серьезного ущерба, нанесенного этому живописному месту многочисленными туристами, решив, что природе нужно дать время на восстановление.

За эти полгода на острове проводили различные экологические работы, направленные на спасение его первоначальной природы, а также очищали его от мусора.

Многочисленные туристы-любители экзотического отдыха до последнего дня не покидали курорт, поэтому некоторых пришлось даже уговаривать полиции.

Существенный ущерб тогда понесли работники сферы обслуживания на острове Боракай – часть из них попала под сокращение, а часть не успела вовремя распродать свои товары.