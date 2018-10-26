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Самый популярный курорт Филиппин открыли для туристов после полугодового перерыва на восстановление природы (фото)

15:32, 26 октября 2018
Новости туризма
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26 октября туристы вернулись на Боракай / Фото REUTERS

Фото первого дня работы Боракая опубликовал фотосервис Reuters.

Первые туристы на Боракай / Фото REUTERS

Как сообщал УНИАН.Туризм, в начале апреля 2018 года власти Филиппин анонсировали закрытие курорта Боракай для туристов. На такой шаг в стране пошли из-за серьезного ущерба, нанесенного этому живописному месту многочисленными туристами, решив, что природе нужно дать время на восстановление.

За эти полгода на острове проводили различные экологические работы, направленные на спасение его первоначальной природы, а также очищали его от мусора.

Закат на Боракае / Фото REUTERS

Многочисленные туристы-любители экзотического отдыха до последнего дня не покидали курорт, поэтому некоторых пришлось даже уговаривать полиции.

Существенный ущерб тогда понесли работники сферы обслуживания на острове Боракай – часть из них попала под сокращение, а часть не успела вовремя распродать свои товары.

Боракай за день до закрытия
Боракай за день до закрытия /  © REUTERS
Пляж курорта Боракай
Пляж курорта Боракай /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Побережье курорта Боракай
Побережье курорта Боракай /  © REUTERS
Туристы оставались на Боракае до последнего дня
Туристы оставались на Боракае до последнего дня /  © REUTERS
Туристы за пару дней до закрытия курорта
Туристы за пару дней до закрытия курорта /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Местная полиция просит туристов покинуть пляж
Местная полиция просит туристов покинуть пляж /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Местные музыканты за день до закрытия курорта
Местные музыканты за день до закрытия курорта /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Сувенирные лавки устроили распродажи перед закрытием
Сувенирные лавки устроили распродажи перед закрытием /  © REUTERS
Сотрудники сферы обслуживания подсчитывают убытки
Сотрудники сферы обслуживания подсчитывают убытки /  © REUTERS
Многие работники вынуждены покинуть курорт из-за сокращений после закрытия
Многие работники вынуждены покинуть курорт из-за сокращений после закрытия /  © REUTERS
Работники курорта делают селфи перед отъездом
Работники курорта делают селфи перед отъездом /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Житель Боракая прогуливается по свободному от туристов пляжу
Житель Боракая прогуливается по свободному от туристов пляжу /  © REUTERS
С самого утра 26 апреля местные службы приступили к уборке пляжа
С самого утра 26 апреля местные службы приступили к уборке пляжа /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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Теги: #Филиппины#остров#охрана природы#Боракай#экзотика#тропики