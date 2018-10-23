Сотни тысяч туристов приехали в Шанхай на открытие масштабного светового шоу (видео)

Действо призвано привлечь внимание к Шанхаю, ведь город готовится к открытию международной выставки импортных товаров, которая пройдет в Китае впервые с 5 по 10 ноября.

В Шанхае презентовали масштабное световое шоу. Новейшие небоскребы и старинные дома китайского мегаполиса украсили сотнями красочных фонарей, говорится в сюжете ТСН.

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Разноцветной подсветкой обустроили также и все прибрежные фонтаны.

Чтобы увидеть яркое шоу воочию, в культурный центр Китая съехались сотни тысяч туристов.

Действо призвано привлечь внимание к Шанхаю, ведь город готовится к открытию международной выставки импортных товаров, которая пройдет в Китае впервые с 5 по 10 ноября. Участие в мероприятии примут свыше 2800 компаний со всего мира.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Китай разрешил регулярные рейсы из Украины на местный тропический курорт.