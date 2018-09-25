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Китай разрешил регулярные рейсы из Украины на местный тропический курорт

14:31, 25 сентября 2018
Новости туризма
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Курорт Санья на острове Хайнань / Фото wikipedia.org

Китай согласился внести города Хайкоу и Санья на тропическом острове Хайнань в список пунктов, куда возможно выполнение регулярных рейсов из Украины, сообщили в Госавиаслужбе Украины.

Как сообщает avianews.com, соответствующее решение китайская сторона подтвердила письмом от 4 сентября в ответ на предложение Госавиалужбы Украины, направленное в июле в Гражданскую авиационную администрацию Китая.

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В письме указано, что назначенные авиаперевозчики могут выполнять неограниченное количество рейсов на остров Хайнань, пользуясь правом 3 и 4 свободы воздуха – оно предусматривает возможность перевозки пассажиров и грузов из Украины в Китай и в обратном направлении.

При этом на данный момент заявки на получение прав на регулярные полеты из Киева в Хайкоу и Санью подали сразу три украинские авиакомпании: МАУ, Azur Air Ukraine и SkyUp. Их комиссия Госавиаслужбы Украины рассмотрит на заседании, которое состоится 26 сентября. В то же время для выполнения беспосадочных полетов в Китай необходимые дальнемагистральные самолеты есть в парке МАУ и Azur Air Ukraine.

Отметим, остров Хайнань расположен на одной широте с Гавайями и характеризуется тропическим климатом. Центральная и южная части острова покрыты густыми лесами с множеством уникальных видов флоры и фауны, многие из которых взяты под охрану ЮНЕСКО. Самой известной достопримечательностью является вулкан Ма-Ань, находящийся в 15 км от Хайкоу. По диаметру кратера обустроена смотровая площадка. Горловина представляет собой застывшую лаву, поросшую густым кустарником и редкими тропическими деревьями. В южной части острова находится круглогодичный курорт Санья, вокруг которого в трех заливах находится большинство отелей и основные зоны отдыха острова.

В настоящее время регулярные рейсы в Китай выполняет только МАУ. Авиакомпания летает между Киевом и Пекином. При этом существующие договоренности о воздушном сообщении между Украиной и Китаем позволяют авиакомпаниям каждой из сторон совершать суммарно до 14 рейсов в неделю в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, но не более 7 рейсов в неделю по каждому направлению. Ранее в МАУ заявляли о желании начать полеты из Киева в Шанхай, однако преградой этому стал вопрос получения необходимых слотов в китайском аэропорту.

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Теги: #Китай#курорт#авиаперевозки