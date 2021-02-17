Горнолыжная Турция: рассекая по склонам погасшего вулкана Эрджиес

У большинства украинских туристов Турция ассоциируется преимущественно с ленивым пляжным отдыхом в формате all inclusive. Однако в период пандемии коронавируса многие наши соотечественники, оказавшись отрезанными от европейских горнолыжных курортов, открыли для себя Турцию с другой стороны. Ведь в одной из самых доступных для нашего человека в эти нелегкие времена стран мира можно отыскать сразу несколько достойных внимания локаций для лыжников и сноубордистов. Одну из них – курорт Эрджиес на вершине погасшего тысячи лет назад вулкана – УНИАН.Туризм проинспектировал лично.

Турция – страна хоть и солнечная, но горы есть горы. И потому даже в этой традиционно пляжной стране примерно шесть месяцев в году на горных вершинах лежит снег. Так что совершенно неудивительно, что в Турции успешно работают несколько горнолыжных курортов. Один из них – Эрджиес, который наша редакция буквально на днях проинспектировала в рамках пресс-тура, организованного Министерством культуры и туризма Турецкой Республики.

Почему Турция?

В условиях пандемии коронавируса, когда привычные для украинских путешественников зимние направления закрыли свои границы, и без того популярная среди наших сограждан Турция стала настоящим спасением. Соблюдая все необходимые меры безопасности, даже в периоды действия самых жестких карантинных ограничений для местных жителей, страна создала максимально комфортные условия для иностранных туристов. Так, по состоянию на середину февраля 2021 года, украинцам достаточно лишь за 72 часа перед поездкой в Турцию сдать тест на коронавирус, заполнить специальную анкету во время полета и обзавестись страховкой, предусматривающей покрытие расходов на лечение коронавируса. Отправляться на самоизоляцию или сдавать тесты по прибытию в Турцию, как и по возвращению домой в Украину, нашим согражданам не нужно. Подробнее о том, как действующие в Турции карантинные ограничения затрагивают туристов, вы можете узнать по ссылке.

Стоит отметить, что за время нашей поездки в Эрджиес мы встретили довольно большое количество украинцев – как в отелях, так и на трассах. Многие из них признаются: в прошлые годы привыкли кататься в Европе, однако в этом году из-за карантинных ограничений вынуждены были искать альтернативу. Эрджиесом большинство украинских любителей активного зимнего отдыха остались довольны: цены здесь вполне доступные, порой даже дешевле, чем на украинских горнолыжных курортах, а сервис в разы лучше. К тому же, турки уже давно заточены под нашего туриста, потому проблем с коммуникацией на месте также нет.

Немного истории и фактов об Эрджиесе

Сам по себе Эрджиес, или же Эрджияс (Erciyes) – это большой стратовулкан на юго-востоке Анатолийского плоскогорья в 25 километрах от города Кайсери (Kayseri). С максимальной высотой 3864 метров над уровнем моря, он является самой высокой горой центральной Малой Азии. Гора имеет две вершины, а на ее склонах расположились еще 28 конусов. История гласит, что вулкан активно извергался примерно в 6880 году до н. э., а последняя вулканическая активность была замечена аж в 253 году н.э. Так что сейчас все безопасно.

Горнолыжный курорт Эрджиес начали активно развивать с 2005 года, когда район присоединили к муниципалитету Кайсери. Хотя и до этого в течение нескольких десятилетий эта горная местность пользовалась большой популярностью среди местных жителей – одни приезжали покататься на санках с детьми, другие порассекать на лыжах, а третьи просто полюбоваться непривычными снежными пейзажами. Оставалось лишь вопросом времени, когда кто-то возьмется за развитие полноценного горнолыжного курорта на этом месте.

Судите сами: когда в Кайсери тепло и солнечно, можно проехать буквально полчаса на машине – и вы уже резвитесь в снегу в горах. К примеру, во время нашего визита в середине февраля, в городе днем температура поднималась до +15, и это был тот так необходимый лучик света и порция витамина D после украинской зимы. Но уже в горах температура держалась на уровне нуля, к обеду поднимаясь до небольшого плюса.

Впрочем, наши местные коллеги сетуют: зима в этом году выдалась непривычно теплой для региона Центральная Анатолия, где находятся Кайсери и Эрджиес. Так, если обычно горнолыжный сезон здесь начинается с декабря, когда уже вдоволь «естественного» снега, то в этом году зима была бесснежной аж до середины января, что в добавок к новогодним коронавирусным ограничениям в Турции существенно подпортило здешний горнолыжный сезон. Разумеется, в таких условиях местный туристический бизнес готов сделать все для того, чтобы гости остались довольны, и это нам, туристам, только на руку.

При этом представители курорта подчеркивают: хотя основной сезон в Эрджиесе выпадает на декабрь-март, а сам курорт закрывается для катания в начале мая, лучше всего для любителей активного горнолыжного отдыха подходят февраль и март, когда здесь уже достаточно «натурального» снега, а световой день постепенно увеличивается. Так что время у вас еще есть. Тем более, что с этой недели в Турции снова похолодало и выпало много снега.

Инфраструктура Эрджиеса

Понадобилось 6 лет работы и 200 миллионов евро инвестиций, чтобы сделать из Эрджиеса полноценный горнолыжный курорт европейского уровня. За это время его оборудовали современными подъемниками и снегопушками по австрийским технологиям, которые обеспечивают достаточный снежный покров даже в условиях малоснежной зимы, а также необходимой сопутствующей инфраструктурой.

Полноценно обновленный курорт Эрджиес заработал с 2011 года, и с тех пор продолжает развиваться. Зона катания расположена на высоте в диапазоне от 2 до 3 тысяч метров над уровнем моря, а длина трасс колеблется примерно от 1 до 2,5 километра. Сейчас здесь 34 трассы разных уровней сложностей, общей длиной чуть более 100 километров: 1 зеленая для новичков, 12 синих чуть сложнее, 15 красных уже покруче и 6 черных для самых опытных экстремалов. Зону катания регулярно объезжают 25 патрулей, готовых в любой момент оказать вам помощь.

Практически все горнолыжные трассы на Эрджиесе соединены между собой, а потому можно легко переходить с одной на другую, в том числе с помощью многочисленных подъемников – всего их на данный момент 14, плюс эскалаторные подъемники для детей и саночников. Благодаря всему этому удается удачно рассредоточить отдыхающих по всей территории. А это в условиях пандемии большой плюс.

Хотя не будем скрывать – самое большое количество катающихся собираются именно возле центрального подъемника с закрытыми кабинками, а потому в периоды пиковых нагрузок придется немного постоять в очередях. Все же ведет он к относительно несложной трассе, его легче всего найти, и именно на нем в горы поднимаются те туристы, которые едут просто подняться на вершину не с целью катания.

Большая часть здешних подъемников работает только в горнолыжный сезон, однако некоторыми можно пользоваться круглый год. Все же Эрджиес весьма популярен среди местных жителей в любое время года. Причем далеко не все ездят сюда для того, чтобы кататься на лыжах или сноуборде.

Так, по данным главы управляющей компании курорта Эрджиес, господина Мурата Джайита Джинги, непосредственно покататься на Эрджиес приезжают лишь 10% от всех посетителей, суммарное количество которых в докарантинные времена достигало 2 миллионов человек в месяц. И только 400 тысяч туристов за год были иностранцами. Некоторым гостям просто хочется полюбоваться горными пейзажами, прогуляться или же устроить пикник.

Тем более, что на подъездах к курорту даже обустроены специальные беседки для приготовления шашлыков – местные это дело очень любят. Пользоваться ими можно бесплатно, главное, только успеть занять свободную, поскольку желающих более чем достаточно. Так что в топовый период на пути к Эрджиесу даже в пробке можно немного потолкаться, а парковки будут забиты.

Ски-пассы и аренда снаряжения на Эрджиесе

Важным атрибутом любого горнолыжного курорта являются ски-пассы (от английского Ski pass), благодаря которым, собственно говоря, и можно проехаться на подъемнике. На Эрджиесе действует единая система ски-пассов, потому по одной и той же карточке можно ездить на всех подъемниках. Причем одним билетом могут пользоваться сразу несколько отдыхающих. Еще один плюс местной системы ски-пассов – карточку совершенно не обязательно каждый раз доставать из кармана и прикладывать к турникету, она отлично считывается и на небольшом расстоянии через одежду.

Если говорить о стоимости ски-пассов на горнолыжном курорте Эрджиес, то здесь довольно широкий выбор вариантов и вполне приятные цены: можно купить одноразовую поезду за 17 турецких лир (около 2,5 доллара США), абонемент на 7 подъемов за 85 лир (чуть больше 12 долларов), а также карточки на 14, 30, 50, 100 и 200 подъемов. Чем больше подъемов в абонементе – тем выгоднее. Подробнее с ценами вы можете ознакомиться по ссылке.

Также прямо на курорте можно взять в аренду снаряжение для катания и даже специальную горнолыжную одежду – соответствующие услуги здесь предлагают больше десятка компаний, контакты которых можно узнать по ссылке. Так, компания Zirve, услугами которой мы воспользовались, предлагает арендовать лыжи или сноуборд по цене от 120 лир (около 17,5 долларов) за целый день, тогда как сани обойдутся в 25 лир (чуть больше 3,5 долларов). Ботинки дают в аренду за 80 лир (примерно 11,5 долларов), штаны и куртку – по 50 лир за каждый элемент одежды (чуть больше 7 долларов), а шлем (они на Эрджиесе обязательны для всех катающихся) и очки – по 30 лир за единицу (до 4,5 долларов). А вот перчатки в аренду взять не получится – можно только купить на месте, поскольку это уж слишком индивидуальный атрибут.

К слову, Эрджиес отлично подходит для тех, кто хочет впервые попробовать свои силы в катании на лыжах или сноуборде. Во-первых, благодаря большому количеству трасс и их удачному рассредоточению по территории курорта, новички практически не пересекаются с теми, кто катается профессионально на более сложных трассах. Во-вторых, здесь работает большой штат инструкторов, готовых вам помочь освоить первые азы. О том, как подготовиться к своему первому горнолыжному опыту и что прихватить с собой на горнолыжный курорт, вы можете прочитать в нашем большом материале.

Обычно курорт также может предложить большой выбор дополнительных услуг по вполне адекватным ценам. Например, здесь легко можно пообедать за 10 евро на двоих. Выбор точек питания довольно внушительный – от небольших точек с фастфудом (особой популярностью пользуются бутерброды с местными острыми колбасками «суджук», все же это мясной регион) до ресторанов с оригинальным дизайном, панорамными видами и интересной кухней. Несколько точек питания даже можно отыскать на вершинах подъемников. Однако, разумеется, из-за пандемии коронавируса услуги ограничены, а местные кафе работают только на вынос. Поесть в ресторане за столиками могут только постояльцы отелей.

Также на курорте нередко проводятся различные соревнования и дополнительные активности. Например, даже сейчас у гостей есть возможность ночного катания. Особое местное развлечение – групповой спуск по центральной трассе с зажженными файерами в руках. Выглядит это действительно эффектно!

Полезный лайфхак. Если вдруг, по приезду в Эрджиес, вас встретит теплая и солнечная погода, советуем отправляться кататься с утра пораньше, когда снег еще не подтаял. Его хоть и наметают в случае необходимости пушками, но солнце все же делает свое дело. К тому же, приехав раньше, вы сможете избежать очередей – все же большинство отдыхающих подтягиваются к полудню, особенно если они живут не на самом курорте, а едут из города. Ну а если перед катанием вы хотите перепроверить, какая сейчас ситуация на трассах, можно взглянуть на онлайн-камеры по ссылке.

Где жить любителям горнолыжного отдыха в Эрджиесе

У любителей горнолыжного отдыха, приезжающих покататься на гору Эрджиес, есть сразу два основных варианта размещения – в городе Кайсери в 25 километрах от зоны катания или непосредственно на территории курорта. Всю поезду на Эрджиес из Украины можно организовать либо самостоятельно, либо прибегнув в помощи многочисленных туроператоров, тут уж дело вкуса и наличия свободного времени на подготовку.

Как пояснил господин Джинги, на данный момент на самом курорте работают несколько отелей, способных разместить 1,5 тысячи гостей, плюс в городе доступны еще 6 тысяч мест. При этом, по его словам, инфраструктуру на самой горе продолжают активно развивать, и в течение 5 лет планируется увеличить количество мест для отдыхающих непосредственно на самом курорте до 5 тысяч.

Вполне прогнозируемо, жить в Кайсери дешевле, чем на курорте. Так, на ближайшие выходные в городе доступно до 20 вариантов размещения в отелях разных категорий, у каждого из которых есть соответствующий сертификат безопасности по COVID-19 (хостелам на данный момент из-за пандемии работать запрещено). Цены стартуют от 440 гривень в сутки за самый скромный двухместный номер в отелях попроще без питания, тогда как стоимость проживания в отелях категории 3-4 звезды стартует от 1200 гривень в сутки за двухместный номер без питания. Цены за ночь в двухместном номере пятизвездочного отеля стартуют от 2700 гривень в сутки без питания. При желании можно заказать за доплату одноразовое, двухразовое или триразове питания в отелях.

Проживание в Кайсери удобно тем, что туристам будут доступны магазины, второй по величине базар Турции, питание в ресторанах на вынос, а также возможность посещения исторических достопримечательностей.

Для любителей небанального отдыха подойдет уютный городок Талас, практически являющийся пригородом Кайсери. Здесь можно подыскать апартаменты на двоих по цене от 1400 гривень в сутки. Цены чуть дороже, чем в Кайсери, но зато в этом районе царит своя особая атмосфера, не даром же это излюбленное место хиппи-туристов. Здесь много симпатичных улочек с небольшими домиками, ярких фотогеничных деталей на улицах и необычных кафешек.

Для тех же, кто настроен исключительно кататься – лучше подойдет вариант проживания именно на территории горнолыжного курорта Эрджиес. Тем более, что только у постояльцев отелей на данный момент есть возможность питаться в комфортных условиях за столом, а не «на вынос». Правда, за такие удобства придется хорошенько доплатить – цены на проживание в отелях на горе Эрджиес стартуют от 100 евро.

Как добраться до Эрджиеса

Начнем маршрут из Украины. Мы добирались до Кайсери из Киева авиарейсом Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Именно по такому маршруту предлагают лететь большинство авиакомпаний. Первый отрезок пути из Киева до Стамбула мы преодолели на комфортном самолете Boeing 787 Dreamliner. Перед посадкой всем пассажирам раздали специальный гигиенический набор, в который входят маска и дезинфицирующие салфетки, а также индивидуальные наушники. Да, несмотря на то, что рейс длится менее двух часов, в самолете есть специальный дисплей с информацией о полете и довольно неплохим подбором фильмов, а также сериалов, музыки, игр и даже онлайн-трансляций. Здесь же можно подзарядить мобильный телефон воспользоваться платным wi-fi. Кроме того, в полете пассажирам выдали паек в виде бутылки воды, пакетика сока, кекса и бутерброда с сыром. Все в индивидуальной упаковке. Вторую часть перелета мы провели на самолете поскромнее, где также был дисплей для развлечений, однако набор фильмов состоял из проектов турецкого производства.

До центра Кайсери от аэропорта ехать примерно 5 километров, что очень удобно. Добраться можно либо на регулярных автобусах по цене в пределах 1-2 евро, либо на такси – оно обойдется не слишком дорого, в пределах 25-30 евро. Поскольку таксисты в Турции обязаны ездить по счетчику, тарифы фиксированы. Но лучше сразу обращайте внимание, что счетчик включен.

Аналогично, уже из Кайсери до Эрджиеса можно добраться на регулярных автобусах по цене билета примерно 1,5 евро за поездку. Кроме того, некоторые отели предлагают своим гостям трансферы. Также трансферы организовывают турфирмы, отправляющие туристов из Украины в Турцию по путевке.

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В следующем нашем материале мы расскажем чуть подробнее о том, что стоит посмотреть в Кайсери и Таласе, а также отправимся на экскурсию в зимнюю Каппадокию.

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Марина Григоренко

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Редакция благодарит Офис по вопросам культуры и информации посольства Турецкой Республики в Украине за организацию поездки

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