Дегустация Армении. Путешествие без привкуса пандемии для любителей активного отдыха

Сезон летних отпусков приближается, а пандемия COVID-19 не отступает. Из-за этого выбор стран для путешествий у украинцев не велик. Впрочем, существуют такие маршруты, которые раньше могли не рассматриваться в качестве туристических. И очень зря. Армения – именно такая, неизведанная страна, в которую стоит полететь, и в которую захочется вернуться.

Корреспондент УНИАН провел несколько дней в Армении, и побывал на популярных туристических маршрутах. Из-за пандемии, там, где раньше надо было записываться на экскурсии за несколько дней - безлюдно. При этом, кафе, рестораны, музеи работают без ограничений и рады каждому посетителю. Любителей активного отдыха здесь ждут «марсианских» оттенков скалы и головокружительные ущелья, где камни – как застывшая музыка, высокогорное озеро, средневековые монастыри и храмы, выдолбленные в скалах. Даже короткий маршрут наполняется впечатлениями так, что три дня отдыха в Армении кажутся неделей.

Армения будет интересна в первую очередь тем, кто любит активный отдых, экскурсионные туры, поездки в горы, паломничество к православным святыням. Если представить поездку, как дегустацию, то сперва вас очарует цвет. Ереван за уникальную архитектуру называют «розовый город», а в часе езды от мегаполиса – скалы всех оттенков красного, озеро Севан блеснет нежной бирюзой, подземные церкви остаются строго черными, без намека на привычную нам «лаврскую» позолоту.

Аромат цветущих садов возвращает в детство, когда вы отдыхали за городом. Запомнится и вкус. Армянская кухня веками вбирала в себя лучшее от соседей, но остается современной: мало жирного, много зелени. В обязательную программу поездки войдет свежевыпеченный лаваш и местное вино. К слову, у местных овощей и фруктов богатый насыщенный вкус без намека на «вату» наших супермаркетов.

Здесь вы с первых минут почувствуете тепло - армяне гостеприимны, рады помочь и, скажем, подсказав дорогу, будут еще на прощание жать руку. Ереван считается безопасным городом, по которому можно гулять до глубокой ночи. И в конце поездки вас ждет послевкусие хорошего отдыха, насыщенного впечатлениями от древней истории, безумно красивой природы, средневековой и современной архитектуры. Но обо всем по порядку.

Штрафы для нарушителей есть, но уже никого не штрафуют

Для вылета в Армению вам понадобится справка о негативном результате ПЦР-теста, причем, между походом в лабораторию и прилетом должно пройти не более 72 часов. Это надо учитывать, если сдаете тест на выходных – многие лаборатории работают до обеда. Теоретически, вы можете сдать тест и в Ереване, но в этом случае до получения результата надо будет находиться на самоизоляции. Каких-то дополнительных тестов в аэропорту «Звартноц» не требуется, сотрудник аэропорта скользит взглядом по вашей справке, и вы можете наслаждаться отдыхом.

Интересная «карантинная» деталь: на входе в аэропорт багаж и ручную кладь дезинфицируют в специальной камере, из-за этого администрация аэропорта просит заранее не запаковать ваши вещи. Кроме этого о пандемии напоминает то, что сиденья в залах ожидания промаркированы, пассажиров просят не садиться рядом друг с другом. Это, скорее условность: весной 2021 туристов прилетало мало, и это дает отличную возможность спокойно посмотреть все достопримечательности – никаких толп там, где раньше негде было гранату упасть.

Ношение масок в Армении считается обязательным. В начале второй волны карантина за этим строго следили. УНИАН рассказали, что для нарушителей есть штраф (около десяти евро) и выписывали его направо и налево. Во время войны в Нагорном Карабахе стало не до наказаний, а сейчас волна эпидемии идет на спад, на строгие карантинные меры в Армении смотрят сквозь пальцы.

Нельзя сказать, что армяне ведут себя беспечно, на улицах достаточно людей в масках. Но практически не слышно замечаний тем, кто заходит в кафе, ресторан, отель без них. Напротив, когда на входе в кафе рука уже автоматически тянется за защитой, официант радушно останавливает: «Можно и так».

В конце апреля каких-то строгих карантинных ограничений в Армении заметно не было. Вовсю работают летние площадки кафе и залы ресторанов, открыты музеи, работают магазины и рынки, без проблем можно записаться на экскурсии, дегустации, мастер-классы. Практически везде есть свободные столики, социальная дистанция соблюдается без проблем.

Город, который старше Рима

Ереван считают одним из самых древних городов мира, но за свои 2800 лет - он старше Рима - он перестраивался и менял облик, наверное, сотни раз. Сейчас его центр расчерчен ровными кварталами, на месте старых кварталов - многоэтажки. Но речь не о серых коробах из стекла и бетона. Здания Еревана пестрят оттенками терракотового, персикового, песочного…

Город делает теплым туф – спрессовавшийся за миллионы лет вулканический пепел. Его блоки использовали для строительства в монументальных 50-х, им облицовывали «панельки» 70-х, строят из него и сейчас. И кажется, что от камней, рожденных вулканом, до сих пор исходит тепло.

Город выглядит чистым, ухоженным. Его центр не изуродован рекламой во всю высоту зданий, нет кричащих безвкусных вывесок, «будок» с кафе или сэндвичами, на тумбах с рекламой - портреты знаменитых армян (идиллию несколько разрушают припаркованные в центре микроавтобусы с рекламой туров по стране и явный дефицит парковок). Миллионный город умудряется жить без суеты, присущей мегаполису, по центру можно часами неспешно гулять, отдыхая в бесчисленных кафе, а то и просто на газоне.

По всему центру попадаются фонтанчики с питьевой водой. К слову, это отдельная гордость города. Местные рассказывают, что из кранов Еревана течет мягкая вкусная родниковая вода. Здесь уютно настолько, что кажется, можно бродить по городу в домашних тапочках.

Центр Еревана - относительно небольшой, все достопримечательности находятся в пешей доступности и заблудиться невозможно. Отправная точка для прогулок – площадь Республики - огромный пустынный овал без привычного для постсоветского пространства памятника. Здесь расположен бывший «Интурист», четырехзвездочный Armenia Marriott Hotel Yerevan, который и приютил украинских медийщиков (еще один пятизвездочный отель этой сети расположен у горнолыжного курорта Цахкадзор).

В этом роскошном отеле не осталось и следа от советского прошлого, а с балкона ресторана открывается просто невероятный вид на центр города. Особенно красиво здесь уже после заката. УНИАН не повезло - одна из достопримечательностей, «Поющие фонтаны», еще не заработала, но все, кто бывал в Ереване, в один голос говорят, что по вечерам красивей места не найти.

В минутах неспешной ходьбы от площади Революции начинается пешеходная улица Северный проспект. Ереванцы называют его «пустыней». Дело не в том, что здесь практически нет деревьев (под пешеходной улицей – торговый центр). Квартиры многоэтажек пустуют, цены за квадратный метр - выше Арарата. УНИАН рассказали, что жилье здесь покупают армяне, которые живут за границей и лишь изредка приезжают на историческую родину. Но по вечерам «пустыня» расцветает, наполняется людьми. Можно найти кафе и ресторан на любой вкус - от армянской кухни до суши, послушать уличных музыкантов, можно просто неспешно гулять.

Вид на библейскую гору и «доля ангелов»

В Ереване много интересных мест, но на первом месте, однозначно - Каскад - главная обзорная площадка, с которой открывается вид на библейский Арарат.

Еще в 20-х годах прошлого века архитекторы задумали связать районы, расположенные на плато и холме, двойными широкими лестницами с пятью террасами. Увы, планы до сих пор до конца не воплощены в жизнь, в ход стройки вмешалось землетрясение в Спитаки, развал Союза и т.д. Верхняя часть комплекса все еще не достроена, но по лестницам или эскалатором можно подняться на террасы, и с каждой ступенькой вид становится все красивей. Отдохнуть от подъема можно в соседних кафе.

У подножия и внутри комплекса – музей современного искусства, коллекция Левона Гафесчяна, армянина из Бруклина. Сюда можно смело идти, даже если вы не разбираетесь в черных квадратах и распиленных акулах. Здесь просятся в объектив яркие остроумные работы современных мастеров, например, лев, собранный из «лоскутков» автомобильных шин, или конь, сваренный из подков. На этом вернисаже - работы всемирно известных скульпторов. Жемчужины коллекции и главные герои селфи: «Курящая женщина» Фернандо Ботеро и «Киви» Питера Войтюка. Но, повторимся, главная достопримечательность – Ереван с высоты птичьего полета и вид Арарата.

Среди музеев Еревана хочется выделить музей Параджанова. Армянин, который вырос в Грузии и стал всемирно признанным после фильма, снятого на киностудии «Довженко» в Украине, известен не только как кинематографист. В хранилищах музея собраны сотни экспонатов: коллажи, ассамбляжи, рисунки, куклы…

Но после возвращения из Еревана в родные пенаты вы вряд ли услышите вопросы о «Тенях забытых предков» и «Цвете граната», зато часто прозвучит: «Ты привез?». «Арарат» продолжает быть символом страны. Кажется невозможным побывать в Армении и не пойти на экскурсию и дегустацию на завод, который называют коньячным, хотя официально он выпускает бренди.

В пик туристического сезона экскурсии здесь словно конвейер, надо записываться заранее и не опаздывать. А сейчас экскурсовод не спешит. Он не только рассказывает вам о технологии, скажем, том, что такое «доля ангелов» (из бочек ежегодно испаряется до 2-4% объема и аромат на заводе - божественный), но и может позволить себе поговорить с вами подольше за дегустацией. Здесь вы узнаете, как отличить подделку, но - главное - поймете, в чем главный секрет напитка. На заводе УНИАН рассказали, что один покупатель пожаловался, что купил фальсификат, закатил скандал. Провели экспертизу – фирменная бутылка. Тогда, скандалиста пригласили на «Арарат», налили ему в бокал из купленной им «фальшивой» бутылки. Он сделал глоток: «Совсем другое дело!».

Мораль в том, что удовольствие складывается не только из аромата, вкуса, послевкусия, но и обстановки, компании. И это правило можно применить не только к алкоголю, но и к выбору авиакомпании и туроператора. Нашу поездку организовал Join UP!. Туроператор предлагает пакетные и экскурсионные туры, в которые включены перелет, экскурсии, проживание и страховка, имеет широкий выбор гостиничной базы и работает над ее пополнением.

Пейзажи библейские и марсианские

Из Еревана за несколько часов можно сделать вылазку к древним монастырям. В рекламе экскурсий они кажутся однотипными, пусть и красивыми. Но уже в поездке о каждом вам расскажут столько легенд, что хватит на продолжение «Игры престолов». И – бонус: каждый раз дорога будет радовать пейзажами.

Разные районы Армении резко различаются ландшафтами. В одних местах вы будете любоваться скалами красных, марсианских оттенков, в других - высокими зелеными холмами, где-то на миг блеснут черные россыпи «драконьего камня» - обсидиана. Ущелья и гряды гор такие, что скучать не придется, а качество дорог – отменное, поездка не утомляет.

Примерно в часе езды от столицы находится монастырь Хор Вирап, у стен которого открывается невероятный вид на Арарат. В наш приезд снежную шапку укрывали тучи, но даже в непогоду гора ошеломляла. Точнее - две горы.

Арарат – потухший вулкан, состоящий из двух сросшихся конусов: Большого и Малого Арарата. Высота первого - 5165 метров над уровнем моря. Это не самый высокий пик, но, впрочем, как считать. Подъем на восьмитысячники начинается примерно с 5 тысяч метров, а высота библейской горы – расстояние от подножия до вершины.

Увы, чтобы пройти по склонам или подняться на вершины, нужно сделать длинный крюк. Территория, на которой находится Арарат, еще в 20-х годах прошлого века перешла к Турции. Границы между государствами закрыты.

Монастырь «Хор Вирап» находится у подножья легендарной горы. «Хор Вирап» переводится как «глубокая яма». Здесь паломникам (и туристам) будет интересен не только храм, но и подземная тюрьма глубиной в 6 и шириной в 4 метра. Считается, что в этой темнице около 13 лет провел Георгий Просветитель - святой, который обратил в христианство армянского царя Трдата Третьего (в начале четвертого века Армения стала первой страной, принявшей христианство как государственную религию).

По легенде, Георгий Просветитель излечил армянского царя то ли от нервного, толи от психического расстройства, некоей «свиной болезни». У подножия Арарата кажется, что для этого не нужно никакого особого чуда. Вид горы действует эффективней антидепрессантов. Ее склоны словно излучают покой, безмятежность. И кажется, что здесь душевное равновесие не сможет нарушить даже новость о Всемирном потопе 2.0.

«Копье судьбы» и настоящее чудо

Еще один удивительный монастырь, но уже в другом краю Армении, – Гегард. Место уникально и красиво настолько, что и храмы, и окрестные скалы внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда приезжают, чтобы посмотреть на церкви, которые выдолблены внутри скал. Частые набеги, захватчики, разрушающие храмы, заставили монахов создать уникальные шедевры. Они прорубили колодец и постепенно расширяли его, вытесывая колонны и «сталактитовый» купол. Первый такой храм был высечен еще в XIII веке на месте древнего капища.

Внутри - темные стены без росписи, ни намека на «богатый» иконостас. Место суровое и прекрасное одновременно. В стенах монастыря долгое время хранили копье, которым, как считается, пронзили Иисуса на кресте.

Сейчас реликвия хранится в другом, Эчмиадзинском монастыре. И в прошлом году, во время Вербного воскресенья, Копье выносили из храма, чтобы остановить эпидемию короновируса (не беремся судить о результатах). Заметим, что в разных уголках мира хранятся несколько подобных реликвий, но армяне говорят, что у других – копии копья, и только их – подлинное.

Обычно паломничество к монастырю Герард дополняет экскурсия к расположенному относительно недалеко храму солнцепоклонников Гарни. Этот уникальный храм был построен в начале первого века. Издали выглядит так, словно дошел до нас через века в первозданном виде, но, если присмотреться, видно, что некоторые базальтовые блоки отличаются цветом. Здание было разрушено землетрясением и восстановлено уже в 70-х годах, но впечатления это не портит нисколько.

Прежде чем войти в храм, нужно преодолеть девять ступеней высотой в 30 см. Такая высота выбрана не случайно: поднимаясь, вы невольно наклоняетесь, каждый шаг - как поклон солнцу. В небольшом святилище когда-то находилась статуя, посвященная богу Митре, здесь ему воздавали жертвы, а сейчас на алтаре оставляют монетки.

В близлежащем ущелье можно полюбоваться «Симфонией камней» - невероятной без всяких преувеличений. В этом месте скалы расчерчены долгими параллельными линиями. Тысячи базальтовых шестигранных столбов, созданных вулканом, образуют у дороги грот и уходят ввысь, к вершине. Внешнее это напоминает трубы органа, но слово «симфония» точнее передает ощущения от этого места. Это словно застывшая в камне музыка, высеченная в базальте гармония. Место ошеломляет, и, увы, ни одно фото не сможет передать масштаб этого природного монумента.

Пещера первобытной Золушки

Поездку к еще одному монастырю - Нораванк - также дополняют интересные экскурсии. Спустившись через ущелье головокружительной красоты, туристы попадают к интереснейшему месту – Пещере Птиц (Арени). Нет, здесь не вольеры со страусами и контактным зоопарком. Сравнительно недавно армянские археологи, изучая древнюю пещеру, сделали несколько сенсационных находок. Среди них – самая древняя из дошедших до наших дней женская туфелька, сделанная из обработанной кожи. Ее возраст оценивают в 5,5 тысяч лет. Это старше, чем пирамиды Гизы, почти на тысячу лет! Артефакт «Золушки» (37 размера) сохранился настолько хорошо, что уцелели даже шнурки. Хранится он в историческом музее Еревана.

Кроме этого, в пещере нашли компоненты винодельческого комплекса. Найденные среди черепков виноградные косточки рассказали о том, что вино тысячи лет назад делали из тех же сортов винограда, которые и сейчас растут на склонах в Армении. Кроме этого, в пещере были найдены черепа трех девочек-подростков. Ученые предполагают, что они были убиты - принесены в жертву во время ритуальной церемонии.

И еще одна туристическая остановка на этом маршруте – небольшой винный завод. Армения известна своими крепкими напитками, но нам рассказывали, что это искусственная советская традиция. Только после 90-х местные виноделы начали возрождать винные традиции, обращаются за опытом в Италию и Францию, покупая самое передовое оборудование.

Добавим, то что экскурсия и дегустация проходят в теплой дружеской атмосфере, вы узнаете много нового о культуре армянского виноделия.

Суровое Армянское море

Еще одно место, обязательное к посещению в Армении, – пресноводное озеро Севан. Расположено оно на высоте 1900 метров и окружено горами. И, как вы уже поняли, армянские монахи знали толк в пейзажах - лучший вид и здесь открывается от стен монастыря Севанаванк.

Если в предыдущих локациях экскурсовод будет рассказывать вам о событиях многовековой давности, то с Севаном связана новейшая история. В советские времена озеро решили частично осушить, чтобы использовать полученную территорию для сельского хозяйства. Но и с плодородной землей не сложилось, и качество воды в обмелевшем озере ухудшилось. В итоге, озеро решили наполнить вновь - в век глобального потепления запасы пресной воды становятся на вес нефти. Но всплыло одно «но»: за последние десятилетия берега Севана застроили, а олигархи, они и в Армении – олигархи. Нам рассказывали, что владельцы коттеджей каждый год пробивают очередное дно, чтобы помешать возвращению озера в исторические берега.

Добавим, что у армянского моря есть все атрибуты, присущие его соленым собратьям: чайки, торговцы сувенирами, здесь моментально прилипает загар... Нет только бесконечных рядов лежаков - высоко в горах пляжный сезон начинается в самые жаркие месяцы.

Увы, вода Севана не прогревается и до 20 градусов. Но и без купаний озеро остается привлекательным местом, куда можно смело приехать на несколько часов в любое время года.

Как долететь

Из Украины в Армению летают несколько авиакомпаний, нас из «Борисполя» в Ереван доставил SkyUp – бюджетная авиакомпания с хорошим обслуживанием и удобным расписанием полетов, регулярные рейсы в Ереван есть из Киева и Одессы. Полет длится около трех часов и перекусить будет не лишним: меню разработано в сотрудничестве с ведущим кейтеринговым агентством и доступно на сайте компании, его можно заказать заранее. Уникальный пункт – крафтовое мороженое.

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Кроме этого, в своем кабинете можно зарегистрироваться онлайн и не стоять в очередях аэропорта. Добавим, что персонал SkyUp приветливый, но строгий, когда это касается здоровья и безопасности пассажиров. За выполнением карантинных мер следили постоянно, нескольких пассажиров просили надеть маску, напоминали, что обедать нужно по очереди.

Кресла в салоне удобные, места для ног достаточно, ровный гул мотора убаюкивает и перелет проходит незаметно.

Также напоминаем, что перед вылетом из Армении желательно сделать ПЦР-тест, иначе придется устанавливать «Дій Вдома» и сдавать тесты уже в Украине.

Влад Абрамов

УНИАН благодарит за помощь в организации поездки сеть отелей Marriott, туроператора Join UP! и авиакомпанию SkyUp.

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