Тирольская Ибица: чем привлекает туристов австрийский горнолыжный курорт Ишгль

Девиз альпийского курорта Ишгль (нем. Ischgl) – «Relax. If you can» (Расслабься, если сможешь). Это райский уголок для любителей активного отдыха, где можно сменить лыжи на снегоступы или санки, а сон на тусовку до утра. За свою атмосферу Ишгль часто называют Тирольской Ибицей.

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«Мы не можем быть лучшими, но мы – самые необыкновенные», – говорит директор Совета по туризму горнолыжный курорта Ишгль Андреас Штайбл.

Чтобы проверить это, УНИАН отправился в Тироль – самую западную землю Австрии, расположенный в самом сердце Восточных Альп.

Тур контрабандистов

Первый горнолыжный подъемник в Ишгле был построен в 1952 году, а финансировался он, в том числе, и местными контрабандистами «шмуглерами» (Schmuggler). Городок расположен рядом с границей со Швейцарией, куда переправляли масло, сыр, шкуры коров. Возвращались контрабандисты, набив рюкзак кофе, рисом, мукой, табаком, специями, нейлоновыми чулками и прочими благами цивилизации.

«Шмуглеры» проводили на лыжах 10-12 часов, везли за плечами 40-50 кило, и когда в регионе начался горнолыжный бум, охотно ушли в туристический бизнес. Контрабанда стала историей, а с недавнего времени и развлечением.

«Тем, кто приезжает к нам впервые, тяжело определиться с маршрутом, выбрать для себя трассы, глядя только на карту. Курорт предлагает три готовых «маршрута контрабандиста» разной сложности: из Австрии в Швейцарию и обратно», – рассказывают местные гиды.

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Для удобства лыжников и сноубордистов есть приложение для мобильных телефонов, оно помогает ориентироваться на маршруте, показывает, где находитесь вы и ваши товарищи. Мы проехали по «серебряному маршруту» (средняя сложность).

Внешне трасса не отличается от всех остальных, для нее не делали дополнительных «спецэффектов» вроде реконструированных пограничных столбов. Но и без них поездка увлекательна и интересна. На вершине захватывает от панорам заснеженных альпийских склонов и глубокого синего неба. По ощущениям новичков «красная» трасса несколько раз становилась если не «черной», то «темно-красной». Но в целом пройти ее проблем не составило. В нескольких местах выручало приложение, трасс – много, можно запутаться и свернуть с маршрута.

Один из кульминационных моментов: приход смс «Приветствуем вас в Швейцарии». А сама конечная точка – швейцарский городок Замнаун славится у наших туристов зоной duty-free: «место для неплохого шопинга с алкогольно-косметическим уклоном».

Отдохнув, вновь поднимаемся в горы на двухэтажном подъемнике и замыкаем круг. Всего приключение длиться примерно четыре часа, за это время будет пройдено 25 км по трассам и еще 16 на подъемниках.

«Чернота до полного мрака»

За последние 15 лет в курорт инвестировали 500 миллионов евро. Общая протяженность трасс в Ишгле составляет более 200 км, здесь одновременно работает 45 подъемников.

Большая часть трасс – «красные» (средний уровень), но есть покатые широкие склоны для новичков и крутые спуски для опытных лыжников. «Трасса 14а – это чернота до полного мрака - ужас просто» – с восторгом рассказывают туристы.

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Единственное, что, по нашим наблюдениям, может огорчать – количество людей. Чем ближе вечер, тем больше внимания надо уделять соседям по трассе. А у сложных участков скапливаются небольшие группы, лыжники и сноубордисты в нерешительности стоят и думают, как ехать дальше.

Добавим, что ски-пасс в этом сезоне стоит 56 евро для взрослого и 32,50 евро для ребенка на один день. На неделю – от 264,50 до 307,50 евро, в зависимости от сезона. Последний длится до начала мая.

Тирольская Ибица

Ишгль – небольшой городок с полутора тысячью жителей, его можно обойти за 20 минут. Выглядит он как иллюстрация к сказкам братьев Гримм. Все здания словно нарисованы художником, дома выглядят так, словно их построили только вчера. Хайтек строго дозирован, кричащих цветов – днем с огнем. Большинство отелей и ресторанов используют эстетику шале (домик в альпийском стиле). Стены и потолки часто украшены деревянными панелями с резьбой, в интерьере часто используют чучела, рога оленей и косуль.

В течении дня Ишгль – спокойный безлюдный город. Тишину нарушает лишь глухой стук лыжных ботинок по тротуарам. Но наступает вечер – и все вокруг преображается, становиться понятно почему австрийцы называют это место «Ибицой Альп», и говорят, что это курорт, где ночь длиннее дня.

Место славится своим апрес-ски (от французского аprès-ski, дословно переводится как «после лыж»). Бары, дискотеки, ночные клубы – всегда заполнены. Несколько спусков заканчиваются прямо в центре города, через дорогу от баров. Финишируешь, ставишь лыжи в специальную стойку, и пьешь глинтвейн, пиво или шнапс. И потом танцы в лыжных ботинках – грохот стоит невероятный.

Ежегодно тут устраиваются самые разнообразные развлекательные мероприятия, чтоб даже некатающимся отдыхающим было интересно. Например, в 2019 году в Ишгле устраивали фестиваль скульптур из снега.

Здесь есть кафе и рестораны на любой вкус, от бургерных до высокой кухни. Знаковое место - ресторан Paznaunerstube, который в 2012 году был назван лучшим в Тироле. Его шеф повар Мартин Зиберер удостоен нескольких престижных наград, в том числе и звезды Мишлена. И удивляет он не только рецептами, соединяя, например, в единое блюдо медальоны гребешков, манго, сметану, кленовый сироп, укроп, базилик (соль, перец). Каждое его блюдо – небольшая съедобная картинка. Закуски подаются на блюде, декорированном натуральным мхом, конфеты – на маленькой декоративной «лыже», эскалоп из ягненка был огражден съедобным заборчиком.

Еще одна особенность курорта – концерты под открытым небом. Здесь каждый год проводится праздник по случаю открытия и закрытия сезона с участием звезд. The Scorpions, Roxette, 30 Seconds to Mars, Робби Уильямс, Энрике Иглесиас, Тина Тернер, Элтон Джон – далеко не полный список тех, кто «дал жару» на заснеженных склонах. В этом году на открытии сезона играла немецкая регги-хип-хоп команда Seeed, кто будет закрывать сезон 2 мая 2020 года, пока не сообщают.

Санки и снегоступы

Вариантов для активного отдыха здесь предостаточно. Одна из альтернатив апрес-ски – катания на санках. Вечера понедельника и четверга – праздник для любителей адреналина. Подъемник поднимает на 2320 метров, вы берете в прокате увесистые деревянные санки и мчите на них семь километров до самого центра Ишгля. Спуски кажутся довольно крутыми для санок, после первой пробной поездки часть публики оставляет их и возвращается к подъемнику, забава кажется слишком опасной. Остальные скользят вниз со смехом и весело ругаются.

Присоединяемся к веселью. Первые метры едем осторожно, притормаживая. Но с каждым метром растет азарт, санки оказываются более-менее послушным снарядом и хочется лететь на них с ветерком. Последний, кстати, сечет по лицу снежной крошкой (если будете кататься – надевайте маски, подшлемники и прочие средства защиты). При этом трасса хорошо освещена, крутые повороты огорожены защитной сеткой. Неожиданное падение в сугроб – мягкое, приземляешься как на перину, и тут же вскакиваешь и спешишь продолжить поездку. Приключение вызывает не страх, а смех.

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Добавим, что есть здесь еще один вариант экстремального спуска – аттракцион «Sky fly». На вас одевают специальное снаряжение, пристегивают к стальному канату, и вы два километра скользите вниз. На отдельных участках можно развить скорость свыше 80 километров в час, высота от канатов до склона – 50 метров. Одна мысль о таком спуске добавляет адреналин в кровь, но само приключение проходит на удивление спокойно. Полет – плавный, скорость практически не чувствуется. Вы неспешно скользите над ущельем, наслаждаетесь журчанием водопада и близостью мохнатых елей. Это плавный полет, а не неконтролируемое падение. Стоит «Ишгль Skyfly» 39 евро (моложе 17 лет – 25 евро).

И еще одна из альтернатив лыжам и сноуборду – снегоступы. Для любителей прогулок есть спецобувь (выглядит она как гигантские шлепанцы из резины и пластика с металлическими шипами). Можно гулять по тропинкам через сосновые леса, можно идти по снежной целине к вершинам. Особой популярностью пользуется вечерний поход к одному из горных ресторанов. Несколько километров пешком, отдых за традиционным фондю и не менее традиционным вином или пивом, а затем возвращение в цивилизацию на снегоходах.

«Ведьмина тропа»

Любителям семейного отдыха будет интересен курорт Гальтюр (10 минут езды от Ишгля). Здесь расположена лыжная школа и его склоны обычно заполнены детьми. Чтобы добавить к спорту немного сказки, прямо на трассах сделали «домик с ведьмой». Ты въезжаешь в избушку, смотришь на манекен старухи у старой плиты и едешь дальше. Еще есть несколько фигурок с животными, и особенно ребятне нравиться делать селфи, сидя верхом на горном козлике.

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После гор можно отдохнуть в бассейне, здесь есть небольшой, но интересный выставочный центр Alpinarium (рассказывает посетителям о жизни человека в горах).

Место идеально подходит для новичков, на широких пологих склонах сравнительно мало людей, часть здешних красных трасс можно проехать даже с минимальными навыками. Здесь есть, где покататься любителям фрирайда (катание вне трасс). А для любителей вечернего катания есть освещенная трасса Birkhahnpiste (освещена по средам с 19:30 до 22:30).

К слову, как и подобает европейскому курорту, у Ишгля есть свой довольно подробный и удобный официальный сайт с несколькими языковыми версиями, даже на русскоязычной.

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Ближайшим до Ишгля крупным австрийским городом является Инсбрук (нем. Innschbruck) – столица федеральной земли Тироль. Расстояние в 110 километров между городами можно преодолеть примерно за два часа на общественном транспорте «поезд+автобус», которые проходят около 10 раз в день с часовым интервалом. Билет на весь маршрут в день поездки обойдется в 17,5 евро. О том, как попасть из Киева в Инсбрук, а также что посмотреть в этом сказочном городе, читайте в нашем предыдущем материале.

Влад Абрамов