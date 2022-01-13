Исправить ошибку можно через обновление прошивки, но пока его выпустил только один производитель.

В роутерах известных брендов, которые пользуются большой популярностью среди украинских пользователей, обнаружена большущая дыра для взлома хакерами – она позволяет удаленно майнить криптовалюты на подключенных к ним устройствах.

Об этом говорится в отчете американской IT-компании SentinelLabs.

Речь идет об уязвимости в модуле NetUSB, который производит тайваньская KCodes, и который используется более чем в ¼ сетевых устройств во всем мире. В их числе:

Netgear

TP-Link

Tenda

EDiMAX

D-Link

Western Digital.

Согласно исследованию SentinelLabs, найденная брешь позволяет удаленно управлять устройствами, которые подключены к Wi-Fi-сети, майнить и устраивать DDoS-атаки. Эксперты определили уязвимость как максимально опасную – 9,8/10 по шкале CVSS.

При этом подчеркивается, что устранить ошибку могут сами производители роутеров, но на сегодня соответствующий апдейт выкатила только Netgear. По словам экспертов, пока нет информации об успешном применении описанного в отчете эксплойта, но это не исключает его появления в обозримом будущем.

Читайте такжеНа всех iPhone обнаружена неустранимая уязвимость: как обезопасить себя и свой девайсРанее сообщалось, что популярный среди украинцев антивирус Norton 360 тайком майнит криптовалюту. Он работает в фоне, а удалить его можно лишь вручную через файловый менеджер.

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