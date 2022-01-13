В роутерах известных брендов, которые пользуются большой популярностью среди украинских пользователей, обнаружена большущая дыра для взлома хакерами – она позволяет удаленно майнить криптовалюты на подключенных к ним устройствах.
Об этом говорится в отчете американской IT-компании SentinelLabs.
Речь идет об уязвимости в модуле NetUSB, который производит тайваньская KCodes, и который используется более чем в ¼ сетевых устройств во всем мире. В их числе:
- Netgear
- TP-Link
- Tenda
- EDiMAX
- D-Link
- Western Digital.
Согласно исследованию SentinelLabs, найденная брешь позволяет удаленно управлять устройствами, которые подключены к Wi-Fi-сети, майнить и устраивать DDoS-атаки. Эксперты определили уязвимость как максимально опасную – 9,8/10 по шкале CVSS.
При этом подчеркивается, что устранить ошибку могут сами производители роутеров, но на сегодня соответствующий апдейт выкатила только Netgear. По словам экспертов, пока нет информации об успешном применении описанного в отчете эксплойта, но это не исключает его появления в обозримом будущем.
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