За счет увеличения пропускной способности показатели ускорителя в бенчмарках выросли на 7-10%.

Компания NVIDIA ранее подтвердила, что несмотря на анонс новой линейки RTX 40, они пока не планируют прощаться с предыдущим поколением. ASUS стала первой, представившей новую версию GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming.

Единственным изменением здесь является видеопамять GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с и, как следствие, более высокой пропускной способностью памяти 608 ГБ/с против 448 ГБ/с. По данным портала VideoCardz, за счет увеличенной пропускной способности показатели ускорителя в бенчмарках выросли на 7-10%.

В ассортименте Asus появилось две версии RTX 3060 Ti G6X:

TUF-RTX3060TI-8GD6X-GAMING: 1695 МГц (режим разгона), 1665 МГц (по умолчанию); Видео дня

TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING: 1785 МГц (режим разгона), 1755 МГц (по умолчанию).

Во всем остальном представленные видеокарты ASUS идентичны оригинальным моделям с видеопамятью GDDR6. Они получили массивные системы охлаждения толщиной в 2,7 слота расширения, в состав которых входят три вентилятора.

В продажу обновленные GeForce RTX 3060 Ti с более быстрым типом памяти должны поступить, предположительно, до конца октября, их стоимость пока не раскрывается. В скором времени также стоит ждать обновления других моделей RTX30 с современной памятью.

Первые обзоры и тесты GeForce RTX 4090

12 октября стартовали продажи GeForce RTX 4090 – старшой модели в линейке 40-й серии и самой быстрой видеокарты в мире на данный момент. Формально, она стоит 1599 долларов, но в Европе из-за падения курса евро за нее просят 1949 €.

RTX 4090 стала первой видеокартой, которая способна обеспечить плавную работу при разрешении 4K в Cyberpunk 2077, недостижимую ранее. Адаптер обеспечивает частоту почти 140 кадров в секунду на "высоких" настройках графики и включенной трассировкой лучей.

Отдельно обзорщики отмечают новую технологию ИИ-масштабирования DLSS 3, которая способна на новых видеокартах "дорисовывать" дополнительные кадры на основе данных с предыдущих кадров. В том же "киберпанке" видеокарта смогла обеспечить 140 кадров с технологией DLSS 3 (режим Performance), и только 94,8 кадров вместе с DLSS 2.

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