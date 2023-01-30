Цена за все это соответствующая – 33 000 юаней (около 180 000 грн).

Бренд Thunderobot представил свой новый игровой ноутбук Zero 2023, который получил самый мощный процессор и видеокарту на рынке. Он предназначен для игроков, которым нужна бескопромиссная мощность в соревновательных играх.

Новинка оснащена 16-дюймовым дисплеем 4К 240 Гц, топовыми Intel Core i9-13900HX и GeForce RTX 4090, и получила яркую раскраску в стиле трансформера Бамблби, пишет ITHome.

Помимо самых мощных CPU и GPU, ноутбук получил 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ, мощную систему охлаждения, куча разъемов, включая USB-C (Thunderbolt 4) и HDMI 2.1, а также адаптер Wi-Fi 6E.

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Цена за все это соответствующая – 33 000 юаней (около 180 000 грн). Продажи в Китае стартуют с 1 февраля.

Какой ноутбук купить в 2023 году

Если вы в поисках нового лэптопа, УНИАН делился подборкой наиболее качественных ноутбуков, выпущенных в 2022 году. "Лучшим из лучших" признали Lenovo Yoga 9i. Он демонстрирует оптимальное соотношение производительности, дизайна и цены. Лучшим бюджетным ноутбуком стал HP Pavilion Aero 13.

Если говорить об игровых решениях, то здесь наиболее оптимальным считается Dell Alienware X15 R2. К слову, в одной из предыдущих заметок мы разбирались, насколько оправданно решение приобрести игровой ноутбук в 2022 году. Несмотря на свою портативность и топовое "железо", у них хватает своих недостатков и более дешевых конкурентов в лице "облачного" гейминга и Steam Deck.

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