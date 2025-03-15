Этому нюансу можно не уделить должного внимания, но именно из-за него роутер может работать не на все 100%.

Мы пользуемся Wi-Fi каждый день и иногда может возникнуть мысль, а справляется ли роутер со своими задачами на все 100%. Из-за этого стоит провести несколько простых проверок и внести небольшие изменения.

Хотя максимальная скорость интернета зависит от вашего тарифа и возможностей интернет-провайдера (ISP), расположение роутера может оказать значительное влияние на качество соединения и скорость загрузок, пишет Express.

Где не стоит размещать роутер

Эксперты сообщают, что, конечно же, роутеры лучше держать подальше от аквариумов и воды. Дело в том, что Wi-Fi плохо работает рядом с водой. Кроме того, их лучше держать подальше от радионяни – цифровые сигналы могут конфликтовать друг с другом.

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И никогда не прятать роутер в шкаф или закрытые ниши – ведь даже тонкие деревянные стенки могут блокировать сигнал. По данным команды Fibre Compare, одним из худших мест для Wi-Fi является пространство под лестницей.

Но лестница – не единственная угроза для хорошего сигнала Wi-Fi. Специалисты также советуют не ставить роутер:

Перед окнами – сигнал может частично рассеиваться наружу.

– сигнал может частично рассеиваться наружу. Рядом с мойкой, стиральной машиной и душевой кабиной – они создают влажность, которая может повредить компоненты или ухудшить работу сети.

– они создают влажность, которая может повредить компоненты или ухудшить работу сети. На полу или в углу помещения – сигнал лучше распространяется, если устройство расположено выше и ближе к центру дома.

Пытаясь найти лучшее место для роутера, эксперты рекомендуют перемещать его из разных зон дома, тестируя в каждой из них Wi-Fi сигнал.

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