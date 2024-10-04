Обозреватели Tom's Guide выбрали наиболее удачные смартфоны на рынке, которые при этом не стоят космических денег.

За последние годы производители смартфонов успели выпустить кучу удачных смартфонов, которые при этом не стоят космических денег. И зачастую бывает так, что определиться с выбором одного девайса практически невозможно.

Авторы Tom's Guide собрали лучшие недорогие телефоны стоимостью до 500 долларов. Среди них даже нашлось место Айфону.

Лучшим по совокупности качеств признан Google Pixel 8a. Авторы Tom's Guide пишут, что ни один другой телефон не может сравниться с производительностью, камерами и дисплеем, которые за свои деньги предлагает "Пиксель". Кроме того, он получил рекордную поддержку обновлениями на протяжении 7 лет.

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OnePlus 12R попал в список Tom's Guide благодаря своей "долговечности": он работает от аккумулятора дольше, чем конкуренты. А еще он очень быстрый (внутри экс-флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2).

Nothing Phone 2a на третьей строчке, как самый красивый недорогой телефон на рынке. По дизайну он сильно отличается от привычных Android-устройств. Также у него все хорошо с производительностью и камерами.

К каким еще смартфонам стоит присмотреться в 2024 году:

Google Pixel 6a – идеальный вариант для любителей поснимать.

iPhone SE (2022) – если не брать в расчет устаревший 4,7-дюймовый IPS- дисплей, он обладает мощный, даже по меркам 2024 года, начинкой.

OnePlus Nord N30 – лучший смартфон в пределах $300.

Moto G 5G (2024) – лучший смартфон в пределах $200.

Замыкает десятку Samsung Galaxy A55 и свежий CMF Phone 1. У первого крутой экран и солидная автономность. У второго разборный корпус, 120-герцовый OLED-дисплей и отличные характеристики для своей цены.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Из них целых 5 строчек топа заняли устройства Vivo, впрочем, первое место по-прежнему удерживает Red Magic.

А в ближайшее время начнут выходить флагманские телефоны на Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. Они оба принесут заметное улучшение показателей энергопотребления и производительности, но окажутся намного дороже своих предшественников и приведет к подорожанию Android-смартфонов.

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