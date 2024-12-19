Инсайдер опроверг слухи о кардинальном редизайне iPhone: вот каким он мог быть

В iPhone 17 Pro останется треугольное расположение камер, но дизайн задней панели устройств все же изменится.

Сразу же после выхода iPhone 16 в сети появилась информация о масштабном редизайне "прошек" в 2025 году: им приписывали горизонтальное расположение камер в стиле Pixel 9 Pro. Но последние инсайдерские данные опровергают это.

Как сообщает MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Instant Digital, Apple решила сохранить традиционную треугольную компоновку камер, которая появилась в iPhone 11 Pro в 2019 году. До этого в iPhone X / Xs датчики располагались вертикально.

Тем не менее, модели iPhone 17 Pro все же получат изменения в конструкции корпуса. Рамки устройств будут выполнены не из титана, как в предыдущих двух поколениях, а из алюминия. Нижняя половина будет стеклянной, что позволит сохранить функцию беспроводной зарядки.

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iPhone 17 Pro на старых рендерах:

iPhone 17 Pro на новых рендерах:

Доверять Instant Digital стоит: он первым сообщил о выпуске желтого iPhone 14, матовом заднем стекле в базовых iPhone 15, а также раскрыл характеристики Apple Watch Ultra. Прав ли он в этот раз, мы узнаем только в сентябре 2025 года.

До тех пор в интернете появится еще не одна утечка, но источники уже сейчас говорят, что это будет самый интересный модельный ряд за последние годы. Ходят слухи, что в 2025 году стандартные модели iPhone наконец перейдут на 120-герцовые экраны, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro Max станет первым айфоном, в котором все три камеры имеют разрешение 48 Мп.

Также особый интерес вызывает iPhone 17 Air – "супертонкий" смартфон, который должен прийти на смену Plus-версии. Он будет стоить дешевле Pro-моделей и станет самым тонким iPhone в истории, превзойдя даже iPhone 6.

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