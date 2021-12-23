До премьеры устройства остаётся совсем немного времени.

Samsung готовит к выпуску один из самых ожидаемых смартфонов Galaxy S21 FE. Он должен стать первым флагманом корейского бренда в 2022 году и заодно самым доступным представителем семейства Galaxy S21.

Новинка уже не раз становилась объектом инсайдерских утечек, благодаря чему еще до официального анонса стали известны многие характеристики и особенности дизайна. А теперь в сети оказалось первое видео, показывающее новинку со всех сторон.

По слухам, смартфон выйдет в четырёх цветах: чёрном, зелёном, кремовом и фиолетовом. Последний как раз можно увидеть в ролике ниже.

Разные инсайдеры сообщали, что Galaxy S21 FE получит как минимум 6 ГБ ОЗУ и будет работать на базе Android 12 с оболочкой One UI 4.0 из коробки. Экран у новинки ожидается 6,4-дюймовый Super-AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Читайте такжеНеделю работающий смартфон больше не фантастика – все благодаря новейшей технологии Samsung (видео)В зависимости от региона будет установлен Exynos 2100 (в Украине) или Snapdragon 888. Также упоминается степень защиты IP68, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержка быстрой проводной зарядки на 25 Вт и беспроводной на 15 Вт.

Смартфон официально представят в начале января. Ждать осталось совсем немного.

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