Вчера, 5 июля, стало известно, что приложение Viber заблокировано самопровозглашенной властью временно оккупированной Херсонской области.

"Этот шаг направлен на то, чтобы отрезать сотни тысяч украинцев от общения с семьями, от источников правдивой информации в каналах государственных учреждений и украинских СМИ, и от доступа к критичным сервисам, например, банковским", - подчеркнули в Rakuten Viber.

По состоянию на сегодня, 6 июля, команда Rakuten Viber успешно поддерживает работу приложения в Херсоне и области после вчерашнего блокирования российскими оккупантами.

"Сейчас Viber снова полностью доступен для всех пользователей в Украине", - сообщили в компании.