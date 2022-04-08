Атака ожидается на государственные органы.

Хакерская группа Armageddon готовит новую атаку на Украину. Под угрозой государственные органы.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.

По данным правительственной команды реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, хакеры сделают рассылку опасных электронных писем с темой "№1275 от 07.04.2022". Письмо содержит HTML-файл, открытие которого приведет к созданию на компьютере архива с файлом под названием "О фактах преследования и убийства работников прокуратуры со стороны российских военных на временно оккупированных территориях.lnk".

Благодаря этому файлу хакеры получат полный контроль над компьютером и информации, которая на нем хранится, а также к возможному повреждению данных и компьютерных систем.

Кроме того, украинцев предупредили, что члены хакеры используют Dynamic DNS сервис NO-IP, поэтому необходимо обратить внимание на соединение с доменными именами, которые используют этот сервис.

Как сообщал УНИАН, в Госспецсвязи предупредили о распространении среди государственных органов опасных электронных писем с темой "информация о военных преступниках РФ".

Позже выяснилось, что русские хакеры, которые атакуют государственные органы в Украине, осуществляют атаки и на страны ЕС.

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