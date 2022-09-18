Частота обновления кадров – 100 Гц.

Тайваньская компания ASUS пополнила линейку игровых мониторов в рамках бренда TUF Gaming моделью VG34VQEL1A. Он обновляется с частотой 100 Гц и поддерживает технологии Nvidia Adaptive-Sync и AMD FreeSync Premium.

Диагональ панели составляет внушительные 34 дюйма. Это VA-матрица с разрешением UWQHD (3440 × 1440 точек) и соотношением сторон 21:9, передает портал Aroged.

Монитор обеспечивает охват 125% цветового пространства sRGB, также он имеет вогнутую форму с радиусом кривизны 1500R: такое исполнение усиливает эффект погружения в виртуальное пространство. Время отклика GtG составляет 4 мс, MPRT – 1 мс. Углы обзора – 178°.

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Есть у новинки и технология Extreme Low Motion Blur, которая снижает размытость картинки в движении. Для подключения к ПК есть два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и 3.5-мм аудиоразъем для подключения наушников. Подставка позволяет увеличивать высоту экрана, а также менять угол наклона.

Стоимость новинки пока не сообщается, как и релизное окно. Предположительно, монитор будет стоить в районе $700.

Как УНИАН сообщал ранее, LG показала 42-дюймовый сгибаемый монитор OLED Flex, у которого можно менять кривизну экрана – вручную или с пульта. Есть и "фишки" для геймеров, вроде возможности отрегулировать размер изображения в соответствии со своими предпочтениями или жанром игры.

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