Боец смешанных единоборств из Литвы Юлия Столяренко упала в обморок во время церемонии взвешивания перед боем на турнире UFC Vegas 22 против американки Джулии Авилы.
Читайте такжеАмериканский боец UFC нокаутировал соперника за 16 секунд (видео)Столяренко встала на весы, после чего почувствовала себя плохо. Сперва она пошатнулась, а затем упала, ударившись спиной о рекламный щит. К девушке тут же подбежало несколько человек, работавших на церемонии.
В итоге поединок между Столяренко и Авилой пришлось отменить. Для 27-летней литовской спортсменки это должен был быть второй поединок в UFC.
Столяренко в Instagram заявила, что "проблема была не в сгонке веса", а заключалась в том, что она слишком рано сделала нужный вес: "Церемония начиналась в 9 вечера, а я уже была в весе в 5 утра. Я просто слишком долго времени была в этом весе, организм был уже на пределе дегидратации. Очень расстроена, так как чувствую, что готова к бою".
Julija Stoliarenko just fainted on the scale #UFCVegas22pic.twitter.com/3PjNMUGxFf— The Schmo (@TheSchmo312) March 19, 2021
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