Юлиан Бойко добыл первую победу в профессиональной карьере.

15-летний украинский снукерист Юлиан Бойко одержал первую победу в Мировом снукерном туре (World Snooker Tour).

Читайте такжеПервый титул за полтора года: украинская теннисистка выиграла турнир во Франции (видео)Об этом сообщается на странице Iulian Boiko Team в Facebook.

В первом раунде турнира "2021 Gibraltar Open" в Милтон-Кинсе украинец обыграл 48-летнего Фергала О'Брайена из Ирландии.

Украинец одержал победу в семи фреймах со счетом 4:3 (14:85, 80:0, 0:99, 72:46, 81:40, 32:62, 63:41).

В следующем раунде Бойко сыграет с топ-соперником - двукратным чемпионом турниров World Open Марком Алленом из Северной Ирландии.

После своей первой победы Бойко дал интервью.

Юлиан Бойко: карьера и достижения

Бойко занимается снукером с пяти лет. На своем первом взрослом чемпионате Европы по снукеру Бойко выступил в семилетнем возрасте, а в 12 лет сделал свой первый "сенчури-брейк" (100 очков, заработанных в результате поочередного забивания шаров).

Бойко четыре раза становился чемпионом Украины в возрастных категориях до 17 и до 21 года и обладателем Кубка Украины-2019.

В марте прошлого года он выиграл чемпионат Европы в дисциплине "шесть красных" и выполнил норматив мастера спорта международного класса.

В январе 2020 года Юлиан вышел в финал турнира WSF Open и получил путевку в World Soccer Tour на 2020-2021 и 2021-2022 годы. Летом он дебютировал в квалификации Мирового снукерного тура, уступив Тор Чуан Леонгу (3:6).

Прошлой осенью Бойко провел матч против чемпиона мира-2019 Джадда Трампа и уступил со счетом 0:5.

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Автор: Антон Дударь