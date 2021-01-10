Украинская сборная финишировала на десятой позиции.

В немецком Оберхофе, который принимает пятый этап Кубка мира по биатлону, прошла смешанная эстафета.

Сборную Украины в гонке представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Украинцы в своем сильнейшем на данный момент составе не смогли побороться за медали, заняв десятое место.

Победу в гонке одержала Россия, которая прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира. Меньше секунды в борьбе за золото россиянам проиграли норвежцы.

Кубок мира в Оберхофе. Результаты смешанной эстафеты

1. Россия - (0+7) 1:08:21,7

2. Норвегия - (0+7) +0,7

3. Франция - (0+6) +12,1

4. Беларусь - (1+5) +50,3

5. Германия - (1+7) +1:06,0

6. Швейцария - (0+7) +1:29,4...

10. Украина - (1+8) +2:15,9

Кубок мира по биатлону: пятый этап

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь