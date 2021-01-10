В немецком Оберхофе, который принимает пятый этап Кубка мира по биатлону, прошла смешанная эстафета.
Сборную Украины в гонке представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Украинцы в своем сильнейшем на данный момент составе не смогли побороться за медали, заняв десятое место.
Победу в гонке одержала Россия, которая прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира. Меньше секунды в борьбе за золото россиянам проиграли норвежцы.
Кубок мира в Оберхофе. Результаты смешанной эстафеты
1. Россия - (0+7) 1:08:21,7
2. Норвегия - (0+7) +0,7
3. Франция - (0+6) +12,1
4. Беларусь - (1+5) +50,3
5. Германия - (1+7) +1:06,0
6. Швейцария - (0+7) +1:29,4...
10. Украина - (1+8) +2:15,9
Кубок мира по биатлону: пятый этап
- Пятый этап КМ по биатлону 2020-2021 проходит в Оберхофе с 8 по 10 января: где и когда смотреть гонки.
- В спринтерской гонке среди женщин победу одержала норвежка Тирил Экхофф, а украинка Юлия Джима финишировала в топ-10.
- У мужчин весь пьедестал в спринте заняли биатлонисты из Норвегии.
- Юлия Джима - в топ-15: результаты женской гонки преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону
- В мужской гонке преследования весь пьедестал заняли норвежцы.
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