Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский высказал свое мнение о заключении активиста Сергея Стерненка.
Об этом стало известно из телеграмм-канала STERNENKO.
На фотографиях в заметке спортсмен одет в футболку с лозунгом "Руки прочь от Стерненко".
"Сергей Стаховский - украинский спортсмен, которым стоит гордиться! В 2014 году Сергей заявил, что никогда не будет общаться с российскими медиа из-за их лжи о Революции Достоинства. Сергей регулярно помогает украинской армии и вслух заявляет о российской агрессии. Сегодня Сергей вместе с нами поддерживает требование справедливого суда как для Сергея Стерненка, так и для каждого гражданина. Спасибо за позицию", - написали соратники Стерненко.
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