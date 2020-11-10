"Формула-1" опубликовала предварительный календарь на следующий сезон.
Об этом сообщил официальный сайт Ф-1.
В новом сезоне в Формуле-1 состоится 23 Гран-при. Это рекордное количество этапов. Ранее за один год не проводилось больше 21 Гран-при.
Читайте такжеФормула-1 включила в календарь 2021 года новую страну с ночным Гран-при (видео)
Стартует сезон 21 марта в Австралии, а завершится 5 декабря в Абу-Даби.
Место проведения четвертого этапа пока не определено, так как Гран-при Вьетнама был исключен из календаря.
Формула-1. Предварительный календарь сезона 2021
1. Гран-при Австралии — 21 марта
2. Гран-при Бахрейна — 28 марта
3. Гран-при Китая — 11 апреля
4. Пока не объявлено — 25 апреля
5. Гран-при Испании — 9 мая
6. Гран-при Монако — 23 мая
7. Гран-при Азербайджана — 6 июня
8. Гран-при Канады — 13 июня
9. Гран-при Франции — 27 июня
10. Гран-при Австрии — 4 июля
11. Гран-при Великобритании — 18 июля
12. Гран-при Венгрии — 1 августа
13. Гран-при Бельгии — 29 августа
14. Гран-при Нидерландов — 5 сентября
15. Гран-при Италии — 12 сентября
16. Гран-при России — 26 сентября
17. Гран-при Сингапура — 3 октября
18. Гран-при Японии — 10 октября
19. Гран-при США — 24 октября
20. Гран-при Мексики — 31 октября
21. Гран-при Бразилии — 14 ноября
22. Гран-при Саудовской Аравии — 28 ноября
23. Гран-при Абу-Даби — 5 декабря
Формула-1 в сезоне 2020: главное
- Из-за пандемии коронавируса сезон 2020 года стартовал позже запланированного, а календарь был сокращен до 17 гонок. Организаторам пришлось отменить этапы в Австралии, Северной и Южной Америке, а также большинстве стран Азии.
- В чемпионате уверенно лидирует пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, который опережает ближайшего преследователя на 85 очков.
- "Мерседес" досрочно выиграл Кубок Конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram