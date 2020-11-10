Следующий сезон стартует в марте 2021 года.

"Формула-1" опубликовала предварительный календарь на следующий сезон.

Об этом сообщил официальный сайт Ф-1.

В новом сезоне в Формуле-1 состоится 23 Гран-при. Это рекордное количество этапов. Ранее за один год не проводилось больше 21 Гран-при.

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Стартует сезон 21 марта в Австралии, а завершится 5 декабря в Абу-Даби.

Место проведения четвертого этапа пока не определено, так как Гран-при Вьетнама был исключен из календаря.

Формула-1. Предварительный календарь сезона 2021

1. Гран-при Австралии — 21 марта

2. Гран-при Бахрейна — 28 марта

3. Гран-при Китая — 11 апреля

4. Пока не объявлено — 25 апреля

5. Гран-при Испании — 9 мая

6. Гран-при Монако — 23 мая

7. Гран-при Азербайджана — 6 июня

8. Гран-при Канады — 13 июня

9. Гран-при Франции — 27 июня

10. Гран-при Австрии — 4 июля

11. Гран-при Великобритании — 18 июля

12. Гран-при Венгрии — 1 августа

13. Гран-при Бельгии — 29 августа

14. Гран-при Нидерландов — 5 сентября

15. Гран-при Италии — 12 сентября

16. Гран-при России — 26 сентября

17. Гран-при Сингапура — 3 октября

18. Гран-при Японии — 10 октября

19. Гран-при США — 24 октября

20. Гран-при Мексики — 31 октября

21. Гран-при Бразилии — 14 ноября

22. Гран-при Саудовской Аравии — 28 ноября

23. Гран-при Абу-Даби — 5 декабря

Формула-1 в сезоне 2020: главное

Из-за пандемии коронавируса сезон 2020 года стартовал позже запланированного, а календарь был сокращен до 17 гонок. Организаторам пришлось отменить этапы в Австралии, Северной и Южной Америке, а также большинстве стран Азии.

В чемпионате уверенно лидирует пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, который опережает ближайшего преследователя на 85 очков.

"Мерседес" досрочно выиграл Кубок Конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи.

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Автор: Антон Дударь