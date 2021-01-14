Российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под своими флагом и гимном.

Популярная советская песня "Катюша" может заменить гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Как сообщает "Чемпионат", данный вопрос обсуждался в ходе заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Песня "Катюша" была вынесена на рассмотрение в качестве музыкального сопровождения, которое может заменить гимн РФ на международных соревнованиях.

"Что касается музыкального сопровождения, путем большинства голосов мы остановились на "Катюше". Ее любят дети. Мы предложили ее исполкому ОКР на рассмотрение. Были и современные варианты, но, повторюсь, решили остановиться на "Катюше", - сказала председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая.

Многие российские болельщики высмеяли данную инициативу.

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"Боже, царя храни" можно было предложить. Актуально минимум до 2024 года", "А чего не "Вставай, страна огромная", "Вообще российскому спорту и всем, кто им руководит, подойдет мелодия из "Деревни дураков", идеально впишется в концепцию управления спортом", "Это спорт, а не война! Совсем сбрендили, что ли?", "Как вариант - "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла", - комментируют болельщики на sports.ru.

Напомним, в связи с решением Спортивного арбитражного суда Лозанны в ближайшие два года российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе - без своих флага и гимна.

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Автор: Антон Дударь