Авторитетное издание поставило под сомнение честность побед россиян на "Тур де Ски".

Швейцарское издание "Blick" опубликовало материал о победах российских лыжников на "Тур де Ски".

Материал на сайте blick.ch вышел с фото шести российских лыжников, которые лидируют в гонке, а также заголовком "Все эти русские чисты?".

"Те, кто следит за "Тур де Ски", видят красную стену. Это вызывает сомнения. Конечно, вопросы возникают из-за прошлого россиян. После Олимпиады-2014 в Сочи была выявлена широкомасштабная государственная допинговая система. Репутация российских спортсменов с тех пор запятнана. Даже сейчас Россию не допускают на чемпионаты мира и Олимпиаду" - отметил автор материала Стефан Майер.

Читайте такжеИспугались допинг-офицеров: российские биатлонисты массово снялись c соревнований

"Они очень сильные. Я никогда не видел такого доминирования. Было бы легко подумать, что они не чисты. Конечно, там происходило много всего плохого", - приводятся в тексте слова олимпийского чемпиона, швейцарского лыжника Дарио Колоньи.

Далее автор статьи выдвигает гипотезу, что доминирование россиян может быть связано с отсутствием сборной Норвегии на "Тур де Ски", с высокой конкуренцией между тремя тренировочными группами, большой популярностью лыжных гонок в России и успешным выступлением на юниорских чемпионатах мира.

"Но достаточно ли этих объяснений, чтобы развеять все сомнения? Вряд ли", - подводит итоги автор.

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Budrin Artem