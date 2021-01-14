Российские власти по-прежнему "готовы коррумпировать антидопинговую систему".

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на 186 страницах опубликовал текст решения об отстранении России от участия во всех международных соревнованиях на два года.

Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

В нем, в частности говорится о том, что невозможно точно установить, сколько российских спортсменов и официальных лиц избежали подозрений в нарушении антидопинговых правил.

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В выводах арбитров CAS отмечается, что Россия заслужила серьезного наказания за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, а процесс курировали российские власти.

"Эти манипуляции показывают, что российские власти по-прежнему готовы вмешиваться в антидопинговую систему и коррумпировать ее. Так как они делали это и в прошлом (способом, который ранее считался немыслимым), необходимо предпринять решительные действия, чтобы попытаться предотвратить любое повторение событий.

Комиссия признает, что серьезное наказание необходимо не только в интересах борьбы с допингом в целом, но и конкретно в долгосрочных интересах РУСАДА, защиты российских спортсменов и чистого российского спорта", - приводит текст решения sports.ru.

"Чтобы гарантировать, что РУСАДА может выполнять свою роль в борьбе с допингом в России, необходимо произвести фундаментальные изменения в отношении к допингу на уровне государственных органов в России, которые часто демонстрируют, что они могут и хотят вмешиваться в антидопинговые процессы, а также в отношении тех спортсменов, которые хотят применять допинг", - также отметили в CAS.

Отстранение России: что было раньше

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Автор: Антон Дударь