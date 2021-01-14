Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на 186 страницах опубликовал текст решения об отстранении России от участия во всех международных соревнованиях на два года.
Об этом сообщается на официальном сайте CAS.
В нем, в частности говорится о том, что невозможно точно установить, сколько российских спортсменов и официальных лиц избежали подозрений в нарушении антидопинговых правил.
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В выводах арбитров CAS отмечается, что Россия заслужила серьезного наказания за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, а процесс курировали российские власти.
"Эти манипуляции показывают, что российские власти по-прежнему готовы вмешиваться в антидопинговую систему и коррумпировать ее. Так как они делали это и в прошлом (способом, который ранее считался немыслимым), необходимо предпринять решительные действия, чтобы попытаться предотвратить любое повторение событий.
Комиссия признает, что серьезное наказание необходимо не только в интересах борьбы с допингом в целом, но и конкретно в долгосрочных интересах РУСАДА, защиты российских спортсменов и чистого российского спорта", - приводит текст решения sports.ru.
"Чтобы гарантировать, что РУСАДА может выполнять свою роль в борьбе с допингом в России, необходимо произвести фундаментальные изменения в отношении к допингу на уровне государственных органов в России, которые часто демонстрируют, что они могут и хотят вмешиваться в антидопинговые процессы, а также в отношении тех спортсменов, которые хотят применять допинг", - также отметили в CAS.
Отстранение России: что было раньше
- Изначальное решение WADA было принято 9 декабря 2019 года в связи с подменой допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории.
Глава WADA заявил, что отстранение России не коснется Евро-2020, так как "предусмотрены исключения".
В январе 2020 года Московская антидопинговая лаборатория была лишена лицензии.
17 декабря CAS озвучил решение об отстранении России от международных соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира, на два года.
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