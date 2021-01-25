В ночь на 24 января в Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке случилась сенсация: Макгрегора впервые в жизни нокаутировали. Удалось это американцу Дастину Порье.
В перерыве между раундами публика имела возможность полюбоваться невероятно сексуальными октагон-герлз. Девушки извещали какой будет раунд табличкой с номером.
На этот раз такая честь досталась филиппинке Ред Дели Круз и бразилийке Камиле Оливейре.
Ред Дела Круз попала в индустрию UFC в 2015 году после победы в конкурсе UFC Octagon Girl Search в Азии. До этого у нее был опыт в модельном бизнесе.
Ее коллега, Камила Оливейра, в 2013 году стала первой гражданкой Бразилии в истории UFC. В Instagram она имеет 328 тысяч подписчиков, которые в комментариях называют ее "Королевой".
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