Девушки стали украшением для долгожданного боя.

В ночь на 24 января в Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке случилась сенсация: Макгрегора впервые в жизни нокаутировали. Удалось это американцу Дастину Порье.

В перерыве между раундами публика имела возможность полюбоваться невероятно сексуальными октагон-герлз. Девушки извещали какой будет раунд табличкой с номером.

На этот раз такая честь досталась филиппинке Ред Дели Круз и бразилийке Камиле Оливейре.

Ред Дела Круз попала в индустрию UFC в 2015 году после победы в конкурсе UFC Octagon Girl Search в Азии. До этого у нее был опыт в модельном бизнесе.

Ее коллега, Камила Оливейра, в 2013 году стала первой гражданкой Бразилии в истории UFC. В Instagram она имеет 328 тысяч подписчиков, которые в комментариях называют ее "Королевой".

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Автор: Будрин Артем