Витольд Банька заявил, что в WADA рады и одновременно разочарованы решением CAS.

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька дал свой комментарий после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Россию от международных соревнований на два года.

Слова Баньки приводит сайт WADA.

"Мы рады выиграть такое важное дело. CAS однозначно подтвердил наши выводы о том, что российские власти нагло и незаконно манипулировали данными Московской лаборатории, пытаясь скрыть государственную систему допинга. Перед лицом постоянного сопротивления и отрицания со стороны России, мы четко доказали свою правоту в соответствии с надлежащими процедурами", - сказал Банька.

Он подчеркнул, что данное решение является важным моментом для чистоты спорта, однако, по его словам, в решении CAS есть и минус:

"Мы, однако, разочарованы тем, что комиссия CAS не одобрила все без исключения наказания, такие как отстранение на четыре года. Мы считаем, что они были соразмерными и разумными, но в конечном итоге WADA является не судьей, а прокурором, и мы должны уважать решение CAS".

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Банька также напомнил, что это решение, принятое в отношении России, является "самым серьезным последствием, когда-либо наложенным на любую страну за правонарушения, связанные с допингом".

Это дает четкий сигнал о том, что мошенничество на государственном уровне и согласованные усилия по подрыву глобальной антидопинговой системы недопустимы. Вопиющая манипуляция данными со стороны российских властей была последней в длинном списке правонарушений и привела сегодня к серьезным последствиям", - подчеркнул Банька.

Президент WADA добавил, что у российских властей были возможности навести порядок и присоединиться к мировому антидопинговому сообществу, но "вместо этого они предпочли продолжить свой путь обмана и отрицания".

Отстранение России: что было раньше

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Автор: Антон Дударь