НБА вернулась: сезон в сильнейшей лиге планеты возобновился после длительной паузы (фото)
В Национальной баскетбольной ассоциации сыграли первые матчи с марта, когда сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат в сильнейшей лиге планеты будет доигран в одном городе - Орландо. Команды разместились в комплексе "Disney World", а матчи проходят на трех площадках без зрителей, но со специальными панелями на трибунах, которые демонстрируют фанатов в режиме онлайн.
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Доигрывают чемпионат только 22 команды - те, которые на момент остановки сезона находились в плей-офф, а также те, которые отставали от зоны плей-офф максимум на шесть побед.
В рамках регулярного сезона команды сыграют еще по восемь матчей. Плей-офф стартует 17 августа, а завершить сезон планируется до 12 октября.
В двух стартовых играх после возобновления сезона "Юта Джаз" со счетом 106:104 обыграла "Нью-Орлеан Пеликанс", а Леброн Джеймс принес "Лейкерс" победу над "Клипперс" - 103:101.
Как сообщал УНИАН, ранее баскетболист НБА оскандалился, покинув лагерь, чтобы посетить стрип-клуб.
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