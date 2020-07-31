НБА вернулась: сезон в сильнейшей лиге планеты возобновился после длительной паузы (фото)

Матчи Национальной баскетбольной ассоциации проходят в "Disney World".

В Национальной баскетбольной ассоциации сыграли первые матчи с марта, когда сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат в сильнейшей лиге планеты будет доигран в одном городе - Орландо. Команды разместились в комплексе "Disney World", а матчи проходят на трех площадках без зрителей, но со специальными панелями на трибунах, которые демонстрируют фанатов в режиме онлайн.

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Доигрывают чемпионат только 22 команды - те, которые на момент остановки сезона находились в плей-офф, а также те, которые отставали от зоны плей-офф максимум на шесть побед.

В рамках регулярного сезона команды сыграют еще по восемь матчей. Плей-офф стартует 17 августа, а завершить сезон планируется до 12 октября.

В двух стартовых играх после возобновления сезона "Юта Джаз" со счетом 106:104 обыграла "Нью-Орлеан Пеликанс", а Леброн Джеймс принес "Лейкерс" победу над "Клипперс" - 103:101.

Как сообщал УНИАН, ранее баскетболист НБА оскандалился, покинув лагерь, чтобы посетить стрип-клуб.

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