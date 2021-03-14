Мэтт Семельсберг нокаутировал соотечественника / фрагмент из видео
В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 187.
В рамках турнира состоялся бой между американцами Мэттом Семельсбергером и Джейсоном Уиттом, который завершился за 16 секунд.
Когда Уитт попытался пойти в атаку, Семельсбергер поймал его мощным ударом в лицо, после чего принялся добивать. Рефери остановил бой.
Для Семельсбергера эта победа стала восьмой в смешанных единоборствах при двух поражениях. Уитт проиграл уже в седьмой раз в 25 боях.
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