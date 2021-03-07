Украинские легкоатлетки завоевали две медали в прыжках в высоту на чемпионате Европы в помещении, который завершился в Польше.
Чемпионкой Европы стала Ярослава Магучих. Ей покорилась высота 2,00 метра.
19-летняя Магучих впервые в карьере завоевала золотую медаль чемпионата Европы.
Читайте такжеС лучшим результатом сезона: украинская легкоатлетка стала чемпионкой Европы (фото, видео)Серебряная медаль - у Ирины Геращенко, которая прыгнула на 1.98 метра.
Для нее это первая медаль на взрослых чемпионатах Европы.
Еще одна представительница Украины Юлия Левченко в финале показала результат 1,94 метра и стала четвертой. До бронзы ей не хватило 2 сантиметра, эта медаль досталась Элле Юнниле из Финляндии (1.96).
Таким образом, Украина завершила ЧЕ-2021 с тремя медалями. Ранее Марина Бех-Романчук выиграла золото в секторе для прыжков в длину.
Ярослава Магучих: предыдущие достижения
- 19-летняя Магучих в 2019 году выиграла серебряную медаль на чемпионате мира на открытом воздухе.
- Магучих становилась победительницей юниорских чемпионатов мира и Европы, а в 2019 году признавалась лучшей молодой легкоатлеткой мира.
- По итогам 2020 года Магучих вошла в тройку лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту.
- Ее лучшим результатом на открытом воздухе является высота 2,04.
- В феврале Магучих установила рекорд Украины в помещениях, прыгнув 2,06.
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