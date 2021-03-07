Ярослава Магучих - чемпионка Европы, а Ирина Геращенко - вице-чемпионка.

Украинские легкоатлетки завоевали две медали в прыжках в высоту на чемпионате Европы в помещении, который завершился в Польше.

Чемпионкой Европы стала Ярослава Магучих. Ей покорилась высота 2,00 метра.

19-летняя Магучих впервые в карьере завоевала золотую медаль чемпионата Европы.

Читайте такжеС лучшим результатом сезона: украинская легкоатлетка стала чемпионкой Европы (фото, видео)Серебряная медаль - у Ирины Геращенко, которая прыгнула на 1.98 метра.

Для нее это первая медаль на взрослых чемпионатах Европы.

Еще одна представительница Украины Юлия Левченко в финале показала результат 1,94 метра и стала четвертой. До бронзы ей не хватило 2 сантиметра, эта медаль досталась Элле Юнниле из Финляндии (1.96).

Таким образом, Украина завершила ЧЕ-2021 с тремя медалями. Ранее Марина Бех-Романчук выиграла золото в секторе для прыжков в длину.

Ярослава Магучих: предыдущие достижения

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Автор: Антон Дударь