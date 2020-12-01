Льюис Хэмилтон будет вынужден пропустить следующий этап.

Один из лучших гонщиков в истории Формулы-1 Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом говорится в официальном заявлении FIA.

Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19 в рамках ПЦР-тестирования перед Гран-при Сахира, которое запланировано на 6 декабря.

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На данный момент гонщик изолирован. Установлены все люди, с которыми он контактировал.

Таким образом, Хэмилтон, который уже оформил чемпионство в этом сезоне, не сможет принять участие в гонке 6 декабря.

Пока неизвестно, кто заменит британца в составе "Мерседеса".

Формула-1: результаты сезона

Предыдущий этап сезона - Гран-при Бахрейна - завершился победой Хэмилтона, а также ознаменовался двумя авариями.

Льюис Хэмилтон оформил чемпионство по итогам Гран-при Турции. За два этапа до финиша сезона у британца 332 очка. Вторым идет его напарник Валттери Боттас, у которого 199 очков. На третьем месте - Макс Ферстаппен (189 очков).

В Кубке конструкторов "Мерседес" уже также одержал победу (531 очко). На второй позиции - "Ред Булл" (274), на третьей - "Макларен" (169).

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Автор: Антон Дударь