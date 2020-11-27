28 ноября стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Первый этап пройдет в течение двух дней в Финляндии.
В рамках этого этапа пройдут четыре гонки: индивидуальные гонки у мужчин и женщин, а также мужской и женский спринт.
Расписание первого этапа
28 ноября
11.55. Индивидуальная гонка, мужчины
15.15. Индивидуальная гонка, женщины
29 ноября
11.25. Спринт, мужчины
14.35. Спринт, женщины
Трансляция всех гонок: "UA:Перший", "Eurosport 1".
Кубок мира по биатлону 2020-2021: что нужно знать
- В новом сезоне запланировано проведение девяти этапов. Еще один этап (в Китае) был отменен.
- В сезоне 2020-2021 будет несколько спаренных этапов: по два подряд этапа примут Контиолахти, Хохфильцен, Оберхоф и Нове Место. Это сделано, чтобы минимизировать влияние коронавируса.
- Завершить сезон планируется 21 марта.
УНИАН публиковал полный календарь Кубка мира на сезон 2020-2021.
Ранее был объявлен состав сборной Украины на первый этап. Индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк.
В прошлом сезоне победителями Кубка мира стали Йоханнес Бе и Доротея Вирер.
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