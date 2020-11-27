Этап будет проходить в финском Контиолахти.

28 ноября стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Первый этап пройдет в течение двух дней в Финляндии.

В рамках этого этапа пройдут четыре гонки: индивидуальные гонки у мужчин и женщин, а также мужской и женский спринт.

Расписание первого этапа

28 ноября

11.55. Индивидуальная гонка, мужчины

15.15. Индивидуальная гонка, женщины

29 ноября

11.25. Спринт, мужчины

14.35. Спринт, женщины

Трансляция всех гонок: "UA:Перший", "Eurosport 1".

Кубок мира по биатлону 2020-2021: что нужно знать

В новом сезоне запланировано проведение девяти этапов. Еще один этап (в Китае) был отменен.

В сезоне 2020-2021 будет несколько спаренных этапов: по два подряд этапа примут Контиолахти, Хохфильцен, Оберхоф и Нове Место. Это сделано, чтобы минимизировать влияние коронавируса.

Завершить сезон планируется 21 марта.

УНИАН публиковал полный календарь Кубка мира на сезон 2020-2021.

Ранее был объявлен состав сборной Украины на первый этап. Индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк.

В прошлом сезоне победителями Кубка мира стали Йоханнес Бе и Доротея Вирер.

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Автор: Антон Дударь